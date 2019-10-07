﻿ На Форуме регионов Беларуси и Украины предприятия и организации Могилевской области подписали контракты на $3,9 млн.. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На Форуме регионов Беларуси и Украины предприятия и организации Могилевской области подписали контракты на $3,9 млн.

08.10.2019 — Новости Экономики | Маяк Преднепровья  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Маяк Преднепровья

На Форуме регионов Беларуси и Украины предприятия и организации Могилевской области подписали контракты на ,9 млн.Во время VIII заседания Белорусско-Украинского Консультативного совета делового сотрудничества, которое состоялось в рамках II Форума регионов Беларуси и Украины в Житомире, предприятия и организации Могилевской области заключили контракты на общую сумму $3,9 млн. Об этом сообщили в комитете экономики облисполкома.

Кроме того, были подписаны соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве Могилевского областного исполнительного комитета с Днепропетровской и Харьковской областными государственными администрациями Украины.

Делегацию нашего региона на Форуме возглавлял председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц. В ее состав вошли руководители и представители ОАО «Могилевский металлургический завод», «Могилевлифтмаш», «Бумажная фабрика «Спартак», «Красный пищевик», «Белшина», «Управляющая компания холдинга Бобруйскагромаш», «Могилевский завод «Строммашина», «Моготекс», РУП «Завод газетной бумаги», государственного предприятия «Управляющая компания холдинга «Белорусская цементная компания», УП «Могилевской отделение БелТПП», администрации СЭЗ «Могилев».

Собеседники добавили, что во время Форума в Житомире работала выставка крупногабаритной техники белорусских и украинских предприятий. Свою продукцию здесь презентовали «Белшина» и «Бобруйскагромаш». По соседству была организована ярмарка продукции и изделий декоративно-прикладного искусства, в которой участвовали «Красный пищевик» и общественное объединение могилевских ремесленников «Шчырая майстэрня».

В культурной программе свое творчество продемонстрировали народный ансамбль народной песни «Вейняночка» Вейнянского Центра культуры и досуга ГУК «Централизованная клубная система Могилевского района» и народный ансамбль народной песни «Вабiчанскiя узоры» Вишовскага сельского Центра культуры и досуга ГУК «Централизованная клубная система Белыничского района».

II Форум регионов собрал в Житомире делегации всех областей Беларуси и 22 регионов Украины. В нем приняли участие представители правительственных и деловых кругов двух стран, руководство местных органов власти, а также главы государств. Двухдневное мероприятие проводилось в различных форматах и охватило практически все направления двустороннего сотрудничества.

mogilev-region.gov.by

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 94
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во время VIII заседания Белорусско-Украинского Консультативного совета делового сотрудничества, которое состоялось в рамках II Форума регионов Беларуси и Украины в...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Лукашенко: Президент Украины - патриот своей страны, мы его поддерживаем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика