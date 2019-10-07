На Форуме регионов Беларуси и Украины предприятия и организации Могилевской области подписали контракты на $3,9 млн.

Источник материала: Маяк Преднепровья

Во время VIII заседания Белорусско-Украинского Консультативного совета делового сотрудничества, которое состоялось в рамках II Форума регионов Беларуси и Украины в Житомире, предприятия и организации Могилевской области заключили контракты на общую сумму $3,9 млн. Об этом сообщили в комитете экономики облисполкома.

Кроме того, были подписаны соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве Могилевского областного исполнительного комитета с Днепропетровской и Харьковской областными государственными администрациями Украины.

Делегацию нашего региона на Форуме возглавлял председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц. В ее состав вошли руководители и представители ОАО «Могилевский металлургический завод», «Могилевлифтмаш», «Бумажная фабрика «Спартак», «Красный пищевик», «Белшина», «Управляющая компания холдинга Бобруйскагромаш», «Могилевский завод «Строммашина», «Моготекс», РУП «Завод газетной бумаги», государственного предприятия «Управляющая компания холдинга «Белорусская цементная компания», УП «Могилевской отделение БелТПП», администрации СЭЗ «Могилев».

Собеседники добавили, что во время Форума в Житомире работала выставка крупногабаритной техники белорусских и украинских предприятий. Свою продукцию здесь презентовали «Белшина» и «Бобруйскагромаш». По соседству была организована ярмарка продукции и изделий декоративно-прикладного искусства, в которой участвовали «Красный пищевик» и общественное объединение могилевских ремесленников «Шчырая майстэрня».

В культурной программе свое творчество продемонстрировали народный ансамбль народной песни «Вейняночка» Вейнянского Центра культуры и досуга ГУК «Централизованная клубная система Могилевского района» и народный ансамбль народной песни «Вабiчанскiя узоры» Вишовскага сельского Центра культуры и досуга ГУК «Централизованная клубная система Белыничского района».

II Форум регионов собрал в Житомире делегации всех областей Беларуси и 22 регионов Украины. В нем приняли участие представители правительственных и деловых кругов двух стран, руководство местных органов власти, а также главы государств. Двухдневное мероприятие проводилось в различных форматах и охватило практически все направления двустороннего сотрудничества.