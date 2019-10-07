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Лукашенко: Президент Украины - патриот своей страны, мы его поддерживаем

08.10.2019 10:22 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент Украины Владимир Зеленский — настоящий, крепкий человек, патриот своей страны, готовый к трудным решениям для достижения мира. Об этом президент Беларуси заявил, выступая на форуме «Минский диалог».


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Президент напомнил, что несколько дней назад вернулся из Житомира, где проходил Форум регионов.

— С президентом Владимиром Зеленским мы имели обстоятельный разговор по широкому кругу тем. Я почувствовал, что президент Украины — настоящий, крепкий человек, патриот своей страны. Абсолютно нормальный политик, готовый решить эту проблему. Он готов к трудным решениям для достижения мира. И мы в этом его поддерживаем, — заявил Лукашенко.

Президент добавил: в Беларуси рады, что в процессе по достижению мира на востоке Украины появился прогресс — прошел обмен пленными, подписана «формула Штайнмайера».

— Но если кто-то думает, что лед тронулся, то нет. И он не тронется, если мы не подтолкнем процесс. Почему? Потому что мы этого Зеленского, которого загрузили этим страшным грузом, оставили один на один с этими проблемами. Посмотрите, что творится в Киеве, новую власть хотят придавить. Только камни со всех сторон бросают в этого молодого человека. И если эта «Нормандская четверка» чего-то стоит, то давно надо было собраться ей и решать. Но там ничего не решают, я был в этом процессе, я знаю, как это. При этом я своего мнения не скрываю: без участия США конфликт в Украине урегулировать не получится, — заявил Лукашенко.

 
 
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В Беларуси рады, что прогресс по достижению мира на востоке Украины появился прогресс - прошел обмен пленными, подписана «формула Штайнмайера».
 
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