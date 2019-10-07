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Мнение: почему на месте завода им.Кирова в Минске все-таки появится жилье

08.10.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Управляющий консультационной компанией в сфере недвижимости ООО «Вива Капитал Инвест» Вадим Тачкин считает, что аукцион по продаже завода им. Кирова, который прошел 31 июля, наконец-то сдвинет с мертвой точки процесс освоения этой территории. Почему это должно произойти именно сейчас, после стольких неудачных попыток привлечь инвестора? Читайте в нашем материале.

Мнение: почему на месте завода им.Кирова в Минске все-таки появится жилье

"Участок на ул. Красноармейской сложный с точки зрения девелопмента"

— В Минске немало участков, которые были проданы на аукционе, но впоследствии по самым разным причинам долгое время не застраивались. По условиям аукциона, его победитель должен выплатить полную стоимость лота лишь после получения всей разрешительной документации. Бывали случаи, когда застройщик, приступив к сбору исходных данных, понимал, что затраты на строительство значительно превышают его финансовые возможности и единственным выходом из сложившейся ситуации был отказ от дальнейшего освоения представленной ему территории. Как правило, такие отказы были характерны для компаний с небольшим опытом работы на строительном рынке нашей республики. 

Что касается участка на ул. Красноармейская, то с точки зрения девелопмента, его реновация сопряжена с некоторыми сложностями. Станкостроительный завод имени С. М. Кирова расположен в непосредственной близости от реки Свислочь. Здесь достаточно высокий уровень грунтовых вод, а поверхностный слой почвы (в связи с тем, что здесь многие годы функционировало промышленное предприятие) требует полной замены. Кроме этого, сама улица не имеет сквозного проезда, в связи, с чем организация транспортной логистики являет собой весьма непростую задачу. Также необходимо учитывать градостроительный план, который обязывает застройщика сформировать на этой территории среднеэтажную застройку с преобладанием общественно-деловой функции.


Мнение: почему на месте завода им.Кирова в Минске все-таки появится жилье

Попытки организации точечной застройки также не увенчались успехом. Один из балансодержателей зданий станкостроительного завода предпринял попытку преобразовать часть территории в жилой комплекс, однако бремя затрат на организацию окружающей среды оказалось для него неподъемным. Яркая реклама и красивые рендеры дома по ул. Красноармейской в итоге закончились ликвидацией компании-застройщика.

Мнение: почему на месте завода им.Кирова в Минске все-таки появится жилье
Тот самый участок, на месте которого должен был появиться "Дом на набережной"
Мнение: почему на месте завода им.Кирова в Минске все-таки появится жилье

"Квартиры в таком ценовом сегменте  товар весьма деликатный"

— С учетом высокой градостроительной ценности участка, обычный жилой квартал построить и продать уже не получится. Выставочные залы, кинотеатр, галереи, променады с фонтанами, транспортные мосты в сторону улиц Ленина и Смоленская и многое другое, на фоне относительно небольшого объема продаваемой площади, могут существенно «утяжелить» цену реализации. Кроме этого, ожидается обострение конкурентной борьбы между застройщиками за покупателей жилья  бизнес-класса. В ближайшие годы в центральной части города на рынок будет заявлено как минимум два жилых комплекса со схожими потребительскими  характеристиками.  

Квартиры в этом ценовом сегменте – товар весьма деликатный, требующий серьёзного к себе отношения. Уже есть примеры недостаточно эффективного освоения застройщиками «золотых» участков в центре нашей столицы. В последние годы, по вполне понятным причинам, основной покупательский спрос был сконцентрирован в эконом- и комфорт сегментах рынка недвижимости. Но жизнь не стоит на месте. Экономические кризисы рано или поздно заканчиваются и люди снова готовы доплачивать за качество. Однако центральное местоположение новостройки уже не является исчерпывающим фактором. Без создания продуманной концепции получить ту самую добавочную стоимость в подобных проектах весьма проблематично.

Мнение: почему на месте завода им.Кирова в Минске все-таки появится жилье
Мнение: почему на месте завода им.Кирова в Минске все-таки появится жилье

"Есть основания полагать, что с финансовой устойчивостью у застройщика все в порядке"

— Если вернуться к территории завода им. С. М. Кирова, то данный участок столичным застройщикам известен давно. Более десяти лет предпринимались попытки по его застройке. Это одна из последних территорий в районе Захарова-Пулихова, где возможна комплексная застройка. Создание полноценного жилого массива со всеми атрибутами объектов бизнес-класса. Состоявшийся аукцион даёт надежду на успешную трансформацию заброшенного завода в современный элемент городской среды.

Покупка за $8 миллионов права на строительство свидетельствует о серьёзности намерений застройщика. Инвестиции такого уровня уже на первоначальной стадии реализации проекта, дают основания полагать, что с финансовой устойчивостью у победителя аукциона всё в порядке, и он в состоянии грамотно распорядиться представленной ему возможностью.

Мнение: почему на месте завода им.Кирова в Минске все-таки появится жилье
 
Теги: Минск
 
 
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Управляющий консультационной компанией в сфере недвижимости ООО «Вива Капитал Инвест» Вадим Тачкин считает, что аукцион по продаже завода им. Кирова, который...
 
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