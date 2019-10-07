Мнение: почему на месте завода им.Кирова в Минске все-таки появится жилье

"Участок на ул. Красноармейской сложный с точки зрения девелопмента"

— В Минске немало участков, которые были проданы на аукционе, но впоследствии по самым разным причинам долгое время не застраивались. По условиям аукциона, его победитель должен выплатить полную стоимость лота лишь после получения всей разрешительной документации. Бывали случаи, когда застройщик, приступив к сбору исходных данных, понимал, что затраты на строительство значительно превышают его финансовые возможности и единственным выходом из сложившейся ситуации был отказ от дальнейшего освоения представленной ему территории. Как правило, такие отказы были характерны для компаний с небольшим опытом работы на строительном рынке нашей республики.

Что касается участка на ул. Красноармейская, то с точки зрения девелопмента, его реновация сопряжена с некоторыми сложностями. Станкостроительный завод имени С. М. Кирова расположен в непосредственной близости от реки Свислочь. Здесь достаточно высокий уровень грунтовых вод, а поверхностный слой почвы (в связи с тем, что здесь многие годы функционировало промышленное предприятие) требует полной замены. Кроме этого, сама улица не имеет сквозного проезда, в связи, с чем организация транспортной логистики являет собой весьма непростую задачу. Также необходимо учитывать градостроительный план, который обязывает застройщика сформировать на этой территории среднеэтажную застройку с преобладанием общественно-деловой функции.