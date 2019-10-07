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"Знали бы вы, какая тут рыбалка!" Как выглядят и сколько стоят необычные дачи академиков на Дубровском водохранилище

08.10.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Живописные холмы, поросшие лесом, свежий воздух, чистый водоем... Дача у Дубровского водохранилища - мечта многих. У сотрудников Академии наук БССР она исполнилась "на перспективу". У деревни Губичи для них построили специальный дачный поселок из 89 трехэтажек. На перспективу - потому что дачный поселок строился еще до того, как на месте речушки появилось само водохранилище. Мы посмотрели, как поселок выглядит сейчас, и что там продается.

"Знали бы вы, какая тут рыбалка!" Как выглядят и сколько стоят необычные дачи академиков на Дубровском водохранилище

"Дачами владеют, в основном, наследники"

С погодой нам не очень повезло - моросил дождь. Но он совсем не портил впечатление свежести, буйства осенних красок и переклички птиц. В будний день в поселке мало народу: удалось встретить одну дачницу и самого компетентного собеседника - местного сторожа Владимира. Он и провел нам экскурсию.

"Знали бы вы, какая тут рыбалка!" Как выглядят и сколько стоят необычные дачи академиков на Дубровском водохранилище
"Знали бы вы, какая тут рыбалка!" Как выглядят и сколько стоят необычные дачи академиков на Дубровском водохранилище

Владимир рассказал, что среди нынешних владельцев домов тех, кто их получал, остались единицы. Время берет свое, всем им за восемьдесят. Но многими дачами пользуются наследники. Часть домов перепродана, несколько дач продается.

"Знали бы вы, какая тут рыбалка!" Как выглядят и сколько стоят необычные дачи академиков на Дубровском водохранилище
"Знали бы вы, какая тут рыбалка!" Как выглядят и сколько стоят необычные дачи академиков на Дубровском водохранилище

Дачи тут двухквартирные, трехуровневые, с двумя отдельными входами. На две семьи - около 10-12 соток земли. Когда-то их хозяева не проводили с соседями границ и не ставили заборов. Да и сейчас практически нигде заборов между половинами домов не ставят - не потому, что все соседи дружны, а потому, что к большинству домов только один подъезд.

"Знали бы вы, какая тут рыбалка!" Как выглядят и сколько стоят необычные дачи академиков на Дубровском водохранилище
"Знали бы вы, какая тут рыбалка!" Как выглядят и сколько стоят необычные дачи академиков на Дубровском водохранилище

Несколько домов "цельные" - по фасаду и степени облагороженности участка видно, что обе квартиры принадлежат одной семье.

"Знали бы вы, какая тут рыбалка!" Как выглядят и сколько стоят необычные дачи академиков на Дубровском водохранилище
"Знали бы вы, какая тут рыбалка!" Как выглядят и сколько стоят необычные дачи академиков на Дубровском водохранилище
"Знали бы вы, какая тут рыбалка!" Как выглядят и сколько стоят необычные дачи академиков на Дубровском водохранилище

"Летом каждый день по два раза хожу плавать"

На самом ухоженном, с ровненькими грядками, участке, встретили дачницу. Оказалось, когда-то они с мужем к пенсии купили тут полдома, именно в качестве дачи с огородом.

"Знали бы вы, какая тут рыбалка!" Как выглядят и сколько стоят необычные дачи академиков на Дубровском водохранилище

- Место тут красивое, до воды близко, летом каждый день по два раза хожу плавать, - рассказала женщина. - Дома были все одинаковые, но сейчас, видите, облагороженных много. Изначально в домах не было вообще никакого отопления, мы построили печку. Но тепло дом без утепления не держит - они же все строились в один кирпич. Вода сезонная, ее на зиму отключают. Газа нет. Хотя знаю, что люди состоятельные сделали себе скважины, системы отопления - несколько человек живут здесь и зимой.

"Знали бы вы, какая тут рыбалка!" Как выглядят и сколько стоят необычные дачи академиков на Дубровском водохранилище

Живут буквально несколько человек, еще несколько приезжают зимой в выходные. Но их дома утеплены, и да, у них есть скважины и твердотопливные, пеллетные котлы, газ для готовки привозят в баллонах, - подтвердил сторож Владимир.

"Знали бы вы, какая тут рыбалка!" Как выглядят и сколько стоят необычные дачи академиков на Дубровском водохранилище
"Знали бы вы, какая тут рыбалка!" Как выглядят и сколько стоят необычные дачи академиков на Дубровском водохранилище

- Чистятся дороги тут зимой?

- Знали бы вы, какая тут рыбалка, сколько сюда рыбаков приезжает! Они так укатывают проезжую часть, что чистить не надо. Только если от своего участка до центральной дороги люди чистят.

Дороги в самом дачном поселке разнятся. Видно, что кто-то "постелил" себе асфальт, кто-то подсыпал гравий, но большая часть - грунтовки с выбоинами.

По словам Владимира, добираются сюда дачники чаще всего на машинах.

- Людям за восемьдесят, но некоторые (и женщины, кстати, тоже) водят. Хотя кто-то доезжает на автобусе, тут ежедневно в Минск и из Минска по пять рейсов. Можно даже на работу ездить в Минск на автобусе, вот расписание. Плюс два раза в неделю приезжает автолавка.

"Знали бы вы, какая тут рыбалка!" Как выглядят и сколько стоят необычные дачи академиков на Дубровском водохранилище

Владимир рассуждает, что место это "обычное".

- Тут красиво, водохранилище совсем рядом...

- Да, вот буквально сегодня видел парня и девушку. Приехали на машине, сходили на турники, позанимались и пошли купаться. Здоровый образ жизни ведут.

"Знали бы вы, какая тут рыбалка!" Как выглядят и сколько стоят необычные дачи академиков на Дубровском водохранилище

Что здесь можно купить?

Всех владельцев Владимир знает лично - иначе как охранять дачный поселок? Не для публикации называет имена ученых, известных писателей, деятелей культуры, владевших тут недвижимостью. К слову, купить дачу тут можно было и за 32 тысячи долларов. Но общий ценник стабилен уже несколько лет - от 40 тысяч долларов за полдома. В базе Realt.by сейчас выставлено несколько дач на продажу.

"Знали бы вы, какая тут рыбалка!" Как выглядят и сколько стоят необычные дачи академиков на Дубровском водохранилище

Целый двухквартирный дом  предлагается за 166,5 тысячи рублей (это 79,9 тысячи долларов). Он не утеплен. Есть электрическое отопление, скважина, бойлер, местная канализация разведена по дому, участок 12 соток. Надел на горке, крайний у леса, что делает дом более привлекательным. Внутри уютно: отделка деревом, два камина, сауна. Продавец пишет, что может предложить и 85 квадратных метров в трех ярусах, половину дома - за 39,9 тысячи долларов в эквиваленте.

"Знали бы вы, какая тут рыбалка!" Как выглядят и сколько стоят необычные дачи академиков на Дубровском водохранилище

За 97,5 тысячи долларов в эквиваленте хотят продать утепленные и оштукатуренные дачные полдома с зоной барбекю на 4,5 сотках и милым прудиком. Цена объясняется вложениями - "пол - испанская плитка, декоративная штукатурка, французский камин, сантехника hansgrohe".

"Знали бы вы, какая тут рыбалка!" Как выглядят и сколько стоят необычные дачи академиков на Дубровском водохранилище
"Знали бы вы, какая тут рыбалка!" Как выглядят и сколько стоят необычные дачи академиков на Дубровском водохранилище

Менее обустроенную, но зато с котлом на твердом топливе, трехэтажную "половинку" предлагают в доме с новой скатной крышей за 45 тысяч долларов в эквиваленте.

"Знали бы вы, какая тут рыбалка!" Как выглядят и сколько стоят необычные дачи академиков на Дубровском водохранилище

За 75 тысяч долларов в эквиваленте выставлена четырехуровневая обновленная дача-половинка под скатной красной крышей-мансардой. Свежая штукатурка, свежая отделка деревом и аккуратные санузлы, современная печка для отопления, новенькая сауна. Земли почти 5 соток, отопление печное, вода - сезонная, канализация - местная, уточняет продавец.

"Знали бы вы, какая тут рыбалка!" Как выглядят и сколько стоят необычные дачи академиков на Дубровском водохранилище

Владимир говорит, что дачи тут, не смотря на достаточно высокую цену, продаются хорошо. Новые владельцы, по большей части состоятельные люди, нанимают работников и превращают дачные домики в "конфетки". Грядок, как советские люди когда-то, почти не садят, разбивают лужайки и цветники. Делают красивое место для отдыха.

"Знали бы вы, какая тут рыбалка!" Как выглядят и сколько стоят необычные дачи академиков на Дубровском водохранилище
"Знали бы вы, какая тут рыбалка!" Как выглядят и сколько стоят необычные дачи академиков на Дубровском водохранилище
"Знали бы вы, какая тут рыбалка!" Как выглядят и сколько стоят необычные дачи академиков на Дубровском водохранилище
"Знали бы вы, какая тут рыбалка!" Как выглядят и сколько стоят необычные дачи академиков на Дубровском водохранилище
 
Теги: Минск
 
 
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Живописные холмы, поросшие лесом, свежий воздух, чистый водоем... Дача у Дубровского водохранилища - мечта многих. У сотрудников Академии наук БССР она исполнилась...
 
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