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"Знали бы вы, какая тут рыбалка!" Как выглядят и сколько стоят необычные дачи академиков на Дубровском водохранилище
08.10.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Живописные холмы, поросшие лесом, свежий воздух, чистый водоем... Дача у Дубровского водохранилища - мечта многих. У сотрудников Академии наук БССР она исполнилась "на перспективу". У деревни Губичи для них построили специальный дачный поселок из 89 трехэтажек. На перспективу - потому что дачный поселок строился еще до того, как на месте речушки появилось само водохранилище. Мы посмотрели, как поселок выглядит сейчас, и что там продается.
"Дачами владеют, в основном, наследники"
С погодой нам не очень повезло - моросил дождь. Но он совсем не портил впечатление свежести, буйства осенних красок и переклички птиц. В будний день в поселке мало народу: удалось встретить одну дачницу и самого компетентного собеседника - местного сторожа Владимира. Он и провел нам экскурсию.
Дачи тут двухквартирные, трехуровневые, с двумя отдельными входами. На две семьи - около 10-12 соток земли. Когда-то их хозяева не проводили с соседями границ и не ставили заборов. Да и сейчас практически нигде заборов между половинами домов не ставят - не потому, что все соседи дружны, а потому, что к большинству домов только один подъезд.
- Место тут красивое, до воды близко, летом каждый день по два раза хожу плавать, - рассказала женщина. - Дома были все одинаковые, но сейчас, видите, облагороженных много. Изначально в домах не было вообще никакого отопления, мы построили печку. Но тепло дом без утепления не держит - они же все строились в один кирпич. Вода сезонная, ее на зиму отключают. Газа нет. Хотя знаю, что люди состоятельные сделали себе скважины, системы отопления - несколько человек живут здесь и зимой.
- Чистятся дороги тут зимой?
- Знали бы вы, какая тут рыбалка, сколько сюда рыбаков приезжает! Они так укатывают проезжую часть, что чистить не надо. Только если от своего участка до центральной дороги люди чистят.
Дороги в самом дачном поселке разнятся. Видно, что кто-то "постелил" себе асфальт, кто-то подсыпал гравий, но большая часть - грунтовки с выбоинами.
По словам Владимира, добираются сюда дачники чаще всего на машинах.
- Людям за восемьдесят, но некоторые (и женщины, кстати, тоже) водят. Хотя кто-то доезжает на автобусе, тут ежедневно в Минск и из Минска по пять рейсов. Можно даже на работу ездить в Минск на автобусе, вот расписание. Плюс два раза в неделю приезжает автолавка.
Что здесь можно купить?
Всех владельцев Владимир знает лично - иначе как охранять дачный поселок? Не для публикации называет имена ученых, известных писателей, деятелей культуры, владевших тут недвижимостью. К слову, купить дачу тут можно было и за 32 тысячи долларов. Но общий ценник стабилен уже несколько лет - от 40 тысяч долларов за полдома. В
Целый
За 97,5 тысячи долларов в эквиваленте хотят продать утепленные и оштукатуренные дачные
Менее обустроенную, но зато с котлом на твердом топливе, трехэтажную "половинку"
За 75 тысяч долларов в эквиваленте выставлена четырехуровневая
Владимир говорит, что дачи тут, не смотря на достаточно высокую цену, продаются хорошо. Новые владельцы, по большей части состоятельные люди, нанимают работников и превращают дачные домики в "конфетки". Грядок, как советские люди когда-то, почти не садят, разбивают лужайки и цветники. Делают красивое место для отдыха.
Фото: Павел Садовский
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"Знали бы вы, какая тут рыбалка!" Как выглядят и сколько стоят необычные дачи академиков на Дубровском водохранилище
Живописные холмы, поросшие лесом, свежий воздух, чистый водоем... Дача у Дубровского водохранилища - мечта многих. У сотрудников Академии наук БССР она исполнилась...
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