"Знали бы вы, какая тут рыбалка!" Как выглядят и сколько стоят необычные дачи академиков на Дубровском водохранилище

- Чистятся дороги тут зимой?

- Знали бы вы, какая тут рыбалка, сколько сюда рыбаков приезжает! Они так укатывают проезжую часть, что чистить не надо. Только если от своего участка до центральной дороги люди чистят.

Дороги в самом дачном поселке разнятся. Видно, что кто-то "постелил" себе асфальт, кто-то подсыпал гравий, но большая часть - грунтовки с выбоинами.

По словам Владимира, добираются сюда дачники чаще всего на машинах.

- Людям за восемьдесят, но некоторые (и женщины, кстати, тоже) водят. Хотя кто-то доезжает на автобусе, тут ежедневно в Минск и из Минска по пять рейсов. Можно даже на работу ездить в Минск на автобусе, вот расписание. Плюс два раза в неделю приезжает автолавка.