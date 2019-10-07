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Экс-президент Грузии: Международная реакция на агрессию России к Грузии оказалась недостаточной

08.10.2019 11:34 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Без решения проблем, с которыми столкнулись Грузия и Украина в результате действий России, не будет более безопасного мира. Такое мнение высказал экс-президент Грузии Георгий Маргвелашвили, выступая на Форуме «Минский диалог».


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Экс-президент Грузии заявил, что безопасность Грузии была подорвана «сразу после развала Советского Союза и признания независимости» оккупацией двух регионов страны в результате конфликта, который развернулся в начале 1990-х годов.

— В 2008 году мы стали жертвами трагической войны с Российской Федерацией. Регулярная российская армия зашла на территорию Грузии, оккупировала их (районы - ред.), а после заявила, что две оккупированные зоны являются независимыми государствами, — сказал Маргвелашвили.

По мнению экс-президента, реакция международного сообщества оказалась недостаточной. Поэтому, начиная с 2008 года, Грузия подчеркивает, что такого рода действия со стороны России должны подвергаться большей критике и получать более адекватный ответ.

— В то время к грузинам не особо прислушивались. Хорошо ли было так делать — полагать, что раз конфликт уже произошел, давайте оставим его в таком виде? Наверное, нет. Потому что через 6 лет мы получили аналогичный конфликт с похожим сценарием уже в нашей дружественной Украине, — сказал Маргвелашвили.

Политик подчеркнул: если у мирового сообщества не будет решений для таких проблем, как в Грузии, Украине, не будет более безопасного мира завтра и послезавтра, поскольку эти конфликты появились в результате нарушения базовых правил игры, связанных с обеспечением европейской безопасности.

— Запуск искреннего диалога мы должны начать с признания того, что действительно имели факт нарушения принципов безопасности в Грузии, Украине и других местах. Начиная признавать, что это были нарушения правил, мы должны на основании этого строить новую систему безопасности, выработать рабочее решение. Мы должны признать, что нельзя оставлять старые проблемы нерешенными. Мы должны основываться на принципе суверенности наших соседей и взаимном уважении друг друга, — заявил Маргвелашвили.

 
 
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Георгий Маргвелашвили считает, что без решения проблем, с которыми столкнулись Грузия и Украина в результате действий России, не будет более безопасного мира.
 
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