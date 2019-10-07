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«Я буду счастлива, если удастся построить квартиру в Колодищах». Съездили в еще один ЖК, где есть дома военных, МВД и банковских работников
08.10.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
«Живу в Колодищах давно, и мне здесь очень нравится»
Колодищи — агрогородок в Минском районе примерно в 6 км от столицы. Население этого агрогородка на начало 2019 года
Жилой район здесь действительно со всех сторон окружен лесом. Дорога от Минска заняла буквально 5-10 минут, и поэтому разница в отсутствии шума и суеты заметна особенно сильно. Возможно, тому причиной стал и тот факт, что мы приехали в Колодищи в будний день ближе к обеду. На улицах гуляют только молодые мамы с колясками, да, пожалуй, на детских площадках можно встретить некоторое оживление.
— Живу в Колодищах очень давно, но непосредственно в этом доме с 2008 года, — рассказала местная жительница Ольга. — В первую очередь, здесь очень ощущается разница с городским воздухом. Когда приходится выезжать по делам в Минск, то уже через несколько часов я чувствую сильную головную боль. А здесь кругом деревья, дикий лес, чистый воздух, спокойная атмосфера. Вода здесь тоже хорошая.
Есть, конечно, какие-то общие нюансы, не касающиеся общего расположения, но они бывают везде. Как и проблемы по дому.
— Что хотелось бы добавить или изменить?
— Хотелось бы, чтобы для детей было больше всего. Например, у нас есть один частный детский садик, но хотелось бы больше. Потому что практически все здесь многодетные семьи. Ведь если есть жилье, то люди хотят рожать и второго, и третьего ребенка. У меня, например, трое детей. На расстоянии одной остановки отсюда есть маленький детский садик на 2 группы (одна из них ясельная), а на конечной остановке есть еще один детский сад. Но для Колодищ этого очень мало. Школа тоже есть, но она также маловата для нашего количества детей. Однако педагоги там хорошие.
Мы строили квартиру здесь как молодая семья, но я сейчас я понимаю, что нам пора расширяться. Но в принципе мы будем рассматривать в качестве постоянного жилья только пригород. И я буду счастлива, если удастся построить квартиру в Колодищах. Мне здесь очень нравится: тихо, спокойно. Для детей, мне кажется, здесь замечательно. Что касается детских площадок, то хотелось бы побольше всяких детских качелей, горок, каруселей. Но не всегда это получается.
— Часто приходится выезжать в Минск?
— Не часто, если только развеяться. Все доставки продуктов, бытовой химии и всего прочего бесплатные. Да и рестораны с доставкой еды также не рассматривают Колодищи как загород.
По соседству стоят дома для военных, МВД, банковских работников и многодетных семей
По словам местной жительницы, один дом строился для молодых семей и семей военнослужащих, есть дом для банковских работников ОАО «АСБ Беларусбанк», еще один дом на въезде для сотрудников МВД. Также часть квартир были построены для многодетных семей.
Проблемы, о которых говорят местные жители, в основном касаются нехватки кадров в местной поликлинике. Зато до Минска добраться — не проблема.
— Не хватает врачей. Когда я приехала с ребенком на первый осмотр, то нам сказали, что к неврологу, ортопеду и хирургу придется ехать в Боровляны. Правда, у нас очень хороший окулист, и это очень радует, — рассказала молодая мама Юля. — А вот с общественным транспортом проблем нет. Когда не было своей машины, мы ездили в Минск на автобусе: 10 минут — и ты в Уручье. А сейчас еще и маршрутку пустили, так что дорога занимает совсем мало времени. Единственная проблема — по выходным автобусы ходят нечасто.
— Мы въехали в июне, но сдавался дом в декабре 2018 года примерно. Обслуживает дом пока товарищество, — рассказала одна из местных жительниц Наталья. — Планировкой квартир очень довольны. По поводу слышимости между квартирами пока ничего сказать не могу, т.к. в доме пока живет мало жильцов. Единственное, что не нравится в районе — маловато магазинов. Хотелось бы еще один большой гастроном здесь.
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Фото: Павел Садовский
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«Я буду счастлива, если удастся построить квартиру в Колодищах». Съездили в еще один ЖК, где есть дома военных, МВД и банковских работников
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