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Беларусь не рассматривала возможность закупки ядерного топлива в США

08.10.2019 13:55 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Предложение США о поставках ядерного топлива для БелАЭС пока не обсуждалось. Об этом заявил министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич на полях Energy Expo 2019.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Министр энергетики рассказал о ходе строительства БелАЭС.

— Работы ведутся на всех зданиях и сооружениях, первый блок имеет высокую степень готовности, практически завершены строительно-монтажные работы, идут наладочные процедуры, ведутся предпусковые операции, — сообщил Каранкевич.

Он также заявил, что по поставкам ядерного топлива идет работа «в соответствии с технологическими процессами, все готовится, чтобы получить разрешительные документы на завоз топлива».

Комментируя высказанное накануне заместителем министра энергетики США Ритой Барануол предложение о поставках ядерного топлива на БелАЭС, Виктор Каранкевич сказал, что пока это не обсуждалось.

— Это новая информация, я не готов ее прокомментировать, — сказал он. Каранкевич призвал дождаться завоза топлива и ввода АЭС в эксплуатацию. — Все вопросы дальнейшей эксплуатации будем рассматривать потом. Пока это не обсуждалось.

Как ранее сообщалось, топливная компания «Росатома» АО «ТВЭЛ» и Белорусская АЭС заключили контракт на поставку ядерного топлива на два энергоблока БелАЭС. Стоимость контракта не раскрывается.

Украина частично заменила российское топливо для АЭС американским на фоне острого политического конфликта между Москвой и Киевом. Росийский поставщик обвинил Украину в нарушении условий контракта. Кроме этого, Россия отказывается забирать на утилизацию не свое отработанное топливо.

Белорусская АЭС в Островце строится по российскому проекту, на строительство также был выдан Россией экспортный кредит размером до 10 млрд долларов. Межправительственное соглашение о строительстве станции предусматривает сотрудничество в проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию под ключ двух энергоблоков АЭС.

Первый блок БелАЭС планируется ввести в строй в 2019 году.

 
 
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- Работы ведутся на всех зданиях и сооружениях, первый блок имеет высокую степень готовности, практически завершены строительно-монтажные работы, идут наладочные...
 
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