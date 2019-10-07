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Беларусь не рассматривала возможность закупки ядерного топлива в США
08.10.2019 13:55 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Предложение США о поставках ядерного топлива для БелАЭС пока не обсуждалось. Об этом заявил министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич на полях Energy Expo 2019.
Министр энергетики рассказал о ходе строительства БелАЭС.
— Работы ведутся на всех зданиях и сооружениях, первый блок имеет высокую степень готовности, практически завершены строительно-монтажные работы, идут наладочные процедуры, ведутся предпусковые операции, — сообщил Каранкевич.
Он также заявил, что по поставкам ядерного топлива идет работа «в соответствии с технологическими процессами, все готовится, чтобы получить разрешительные документы на завоз топлива».
Комментируя высказанное накануне заместителем министра энергетики США Ритой Барануол
— Это новая информация, я не готов ее прокомментировать, — сказал он. Каранкевич призвал дождаться завоза топлива и ввода АЭС в эксплуатацию. — Все вопросы дальнейшей эксплуатации будем рассматривать потом. Пока это не обсуждалось.
Как ранее
Украина
Белорусская АЭС в Островце строится по российскому проекту, на строительство также был выдан Россией экспортный кредит размером до 10 млрд долларов. Межправительственное соглашение о строительстве станции предусматривает сотрудничество в проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию под ключ двух энергоблоков АЭС.
Первый блок БелАЭС планируется
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- Работы ведутся на всех зданиях и сооружениях, первый блок имеет высокую степень готовности, практически завершены строительно-монтажные работы, идут наладочные...
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