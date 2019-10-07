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Беларусь в 2020 году может снизить объем импорта газа из России с учетом запуска АЭС

08.10.2019 — Новости Экономики | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Беларусь в 2020 году может снизить объем импорта газа из России с учетом запуска АЭС

Беларусь в 2020 году может снизить объем импорта газа из России с учетом запуска собственной атомной электростанции, сообщил сегодня журналистам министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич на Белорусском энергетическом и экологическом форуме, передает корреспондент БЕЛТА.

«Он (объем поставок в 2020 году. — Прим. БЕЛТА) может быть ниже того объема, который будет потреблен в этом году — в районе 20 млрд куб.м газа», — отметил Виктор Каранкевич, комментируя планы по импорту российского газа в 2020 году в связи с запуском первого блока Белорусской АЭС.

По его словам, работа по подготовке соответствующего контракта сейчас ведется на уровне субъектов хозяйствования. «Могу сказать только одно: в соответствии с соглашениями, которые сейчас действуют в газовой сфере, предусматривается удовлетворение в полном объеме потребностей РБ в природном газе. Это было и в предыдущих годах, и будет на 2020 год», — сказал министр.

Что касается конкретной цифры поставок на следующий год, то Виктор Каранкевич отметил, что еще ведутся соответствующие расчеты.

https://www.belta.by

 
 
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Беларусь в 2020 году может снизить объем импорта газа из России с учетом запуска собственной атомной электростанции, сообщил сегодня журналистам министр энергетики...
 
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