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Тунеядцам отсрочили плату за тепло и газ в полном объеме
08.10.2019 15:59 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Граждане, не занятые в экономике, получили дополнительное время для уплаты по полным тарифам за тепло и газ – до 1 мая 2020 года.
Информация об этом содержится в постановлении правительства №682 от 7 октября 2019 года, сообщил журналистам замминистра труда и соцзащиты Андрей Лобович, передает
По его словам, срок введения оплаты услуг данных услуг при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов по таким ценам (тарифам) переносится на 1 мая 2020 года.
Решение принято для того, чтобы не было необоснованных случаев начисления увеличенной платы за указанные услуги гражданам.
База формируется посредством поступления почти из 50 источников. Поэтому чтобы актуализировать сведения, нужно проводить дополнительные мероприятия.
Также необходимо доработать системы учета потребителей газа для обеспечения оперативного обмена данными. На все это требуется дополнительное время.
Не занятые в экономике возмещают горячее водоснабжение по полным тарифам с 1 января 2019 года, а газоснабжение при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов и теплоснабжение - должны были с 1 октября этого года.
Напомним, разработать тарифы на ЖКУ для граждан, не занятых в экономике, правительству
Сообщалось, что, согласно постановлению Совета министров, не занятым в экономике гражданам плату за отопление и газ с начала октября
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Граждане, не занятые в экономике, получили дополнительное время для уплаты по полным тарифам за тепло и газ – до 1 мая 2020 года.
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