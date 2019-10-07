Тунеядцам отсрочили плату за тепло и газ в полном объеме

Граждане, не занятые в экономике, получили дополнительное время для уплаты по полным тарифам за тепло и газ – до 1 мая 2020 года.

Информация об этом содержится в постановлении правительства №682 от 7 октября 2019 года, сообщил журналистам замминистра труда и соцзащиты Андрей Лобович, передает БЕЛТА .

По его словам, срок введения оплаты услуг данных услуг при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов по таким ценам (тарифам) переносится на 1 мая 2020 года.

Решение принято для того, чтобы не было необоснованных случаев начисления увеличенной платы за указанные услуги гражданам.

База формируется посредством поступления почти из 50 источников. Поэтому чтобы актуализировать сведения, нужно проводить дополнительные мероприятия.

Также необходимо доработать системы учета потребителей газа для обеспечения оперативного обмена данными. На все это требуется дополнительное время.

Не занятые в экономике возмещают горячее водоснабжение по полным тарифам с 1 января 2019 года, а газоснабжение при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов и теплоснабжение - должны были с 1 октября этого года.

Напомним, разработать тарифы на ЖКУ для граждан, не занятых в экономике, правительству было поручено в 2018 году. Тогда же начали думать и о механизме создания базы данных.