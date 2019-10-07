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"В Минске таких участков осталось немного". Здания МЗОР выставили на аукцион в 7-й раз, теперь по обновленной цене
08.10.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
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— Эти здания МЗОР входят в состав лотов, которые имеют привязку к двум земельным участкам — они предоставлены МЗОРу по праву временного пользования. По предварительным планам города на данной территории предполагается размещение конкретных объектов торгово-развлекательного и музейно-выставочного характера. Также здесь, возможно, появится и многоуровневая автостоянка, — рассказал Николай Музыченко. — Здания прошли новую оценку, и теперь выставлены на торги по обновленной цене.
По мнению Николая Музыченко, несмотря на то, что это уже 7 аукцион, есть шансы на успешную реализацию объекта.
— Интерес у покупателей к объекту, безусловно, есть. Уже поступали телефонные звонки, и в Центр промышленной оценки, и на МЗОР, — пояснил Николая Музыченко. — Не так давно был продан завод им. Кирова, и я думаю, МЗОР будет следующим. Может быть, завод им. Кирова был немного более интересным с точки зрения дальнейшего строительства, т.к. там включена жилая застройка. Но здесь также довольно перспективное направление торгово-развлекательного и культурного назначения. В принципе, в Минске таких участков осталось немного, так что МЗОР точно найдет своего покупателя.
Важным дополнением к этому аукциону является тот факт, что в случае признания торгов несостоявшимися возможно снижение цены на 30% в первом случае, и на 50% в случае второго несостоявшегося аукциона. Срок отчуждения имущества МЗОР - до 26 марта 2020 года. Это значит, что, если до этого времени объект не удастся продать, то придется проводится новую процедуру оценки имущества.
Аукцион состоится 13 ноября 2019 года. Заявление на участие можно подать до 11 ноября включительно.
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"В Минске таких участков осталось немного". Здания МЗОР выставили на аукцион в 7-й раз, теперь по обновленной цене
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