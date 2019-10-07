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Источники: Лукашенко в ноябре летит в Австрию
08.10.2019 16:45 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко 12 ноября с официальным визитом посетит Австрию. Об этом TUT.BY сообщили источники в дипломатических кругах.
Цель визита Александра Лукашенко в Австрию — австрийско-белорусский бизнес-форум. Это будет первый визит белорусского президента в Евросоюз после снятия санкций.
Два года назад Лукашенко впервые за несколько лет
Напомним, накануне глава МИД Владимир Макей
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Напомним, накануне глава МИД Владимир Макей анонсировал скорый «нормальный полноценный визит Александра Лукашенко в Евросоюз».
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