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Источники: Лукашенко в ноябре летит в Австрию

08.10.2019 16:45 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко 12 ноября с официальным визитом посетит Австрию. Об этом TUT.BY сообщили источники в дипломатических кругах.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Цель визита Александра Лукашенко в Австрию — австрийско-белорусский бизнес-форум. Это будет первый визит белорусского президента в Евросоюз после снятия санкций.

Два года назад Лукашенко впервые за несколько лет пригласили в Брюссель на саммит «Восточного партнерства», но на него полетел глава МИД Владимир Макей. В этом году президент также проигнорировал саммит в бельгийской столице.

Напомним, накануне глава МИД Владимир Макей анонсировал скорый «нормальный полноценный визит Александра Лукашенко в Евросоюз».

 
 
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Напомним, накануне глава МИД Владимир Макей анонсировал скорый «нормальный полноценный визит Александра Лукашенко в Евросоюз».
 
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