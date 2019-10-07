Источники: Лукашенко в ноябре летит в Австрию

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко 12 ноября с официальным визитом посетит Австрию. Об этом TUT.BY сообщили источники в дипломатических кругах.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Цель визита Александра Лукашенко в Австрию — австрийско-белорусский бизнес-форум. Это будет первый визит белорусского президента в Евросоюз после снятия санкций.

Два года назад Лукашенко впервые за несколько лет пригласили в Брюссель на саммит «Восточного партнерства», но на него полетел глава МИД Владимир Макей. В этом году президент также проигнорировал саммит в бельгийской столице.

Напомним, накануне глава МИД Владимир Макей анонсировал скорый «нормальный полноценный визит Александра Лукашенко в Евросоюз».