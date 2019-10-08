После запуска АЭС Беларусь готова меньше покупать газа у РФ

Беларусь может снизить импорт природного газа из России в 2020 году в связи с планируемым вводом атомной электростанции, сообщил министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич.

Сейчас ведется подготовка контракта по газу на следующие периоды. «Планируются встречи, в том числе и на этой неделе», - сказал чиновник.

Пока Каранкевич сказал только то, что потребности Беларуси в газе будут удовлетворены в полной мере.

Объемы закупок при этом могут сократиться после запуска первого энергоблока БелАЭС.

«Пока ведутся соответствующие расчеты, уточнения. Он может быть ниже того объема, который будет потреблен в этом году - в районе 20 миллиардов кубометров», - сказал министр.

В 2018 году объём импорта газа составил 20,33 млрд кубометров, в 2017 году - 19 млрд кубометров, сообщает «Интерфакс-Запад».