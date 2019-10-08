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Европейский рекордсмен поздравил одного из африканских. Лукашенко отправил телеграмму Мусевени

09.10.2019 10:06 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил президента Уганды Йовери Мусевени с национальным праздником — Днем Независимости. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.


Йовери Мусевени. Фото: Reuters

— Надеюсь на дальнейшее активное развитие традиционно дружелюбных белорусско-угандийских отношений на пользу народов наших стран, — говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал Йовери Мусевени крепкого здоровья, счастья и успехов, а гражданам Уганды — мира и благополучия.

Йовери Мусевени занимает третье место в списке действующих политических долгожителей в странах с республиканской или смешанной формой правления, где глава государства избирается — хотя бы формально.

75-летний президент Уганды правит страной уже 33 года. Придя в результате военного переворота к власти, он обещал, что его правительство будет управлять страной в течение четырехлетнего переходного периода, пока не будет разработана новая конституция и не пройдут выборы. Потом прошли выборы, потом еще одни, и еще — и победу на них, согласно официальным данным, одерживал именно Мусевени.

Каденция 2001−2006 годов была последней, дозволенной Мусевени конституцией Уганды. Однако в 2005 году были подготовлены изменения в основной закон страны, позволяющие президенту избираться снова. В том же году парламент Уганды отменил ограничение на количество президентских сроков.

На выборах в 2016 году Мусевени с результатом 60,62% был переизбран президентом. И собирается баллотироваться на следующих выборах в 2021 году.

Александр Лукашенко в рейтинге действующих политических долгожителей занимает 8-е место. Он управляет Беларусью уже 25 лет. На сегодняшний день это рекорд среди всех европейских глав государств — за исключением монархов. И второе место среди лидеров на постсоветском пространстве.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил президента Уганды Йовери Мусевени с национальным праздником - Днем...
 
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