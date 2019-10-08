|
Европейский рекордсмен поздравил одного из африканских. Лукашенко отправил телеграмму Мусевени
09.10.2019 10:06 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил президента Уганды Йовери Мусевени с национальным праздником — Днем Независимости. Об этом
— Надеюсь на дальнейшее активное развитие традиционно дружелюбных белорусско-угандийских отношений на пользу народов наших стран, — говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко пожелал Йовери Мусевени крепкого здоровья, счастья и успехов, а гражданам Уганды — мира и благополучия.
Йовери Мусевени занимает третье место в списке действующих политических долгожителей в странах с республиканской или смешанной формой правления, где глава государства избирается — хотя бы формально.
75-летний президент Уганды правит страной
Каденция 2001−2006 годов была последней, дозволенной Мусевени конституцией Уганды. Однако в 2005 году были подготовлены изменения в основной закон страны, позволяющие президенту избираться снова. В том же году парламент Уганды отменил ограничение на количество президентских сроков.
На выборах в 2016 году Мусевени с результатом 60,62% был переизбран президентом. И собирается баллотироваться на следующих выборах в 2021 году.
Александр Лукашенко в рейтинге действующих политических долгожителей занимает 8-е место. Он управляет Беларусью уже 25 лет. На сегодняшний день это рекорд среди всех европейских глав государств — за исключением монархов. И второе место среди лидеров на постсоветском пространстве.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил президента Уганды Йовери Мусевени с национальным праздником - Днем...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)