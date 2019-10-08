Депутатами в Беларуси хотят стать 703 человека

Источник материала: Tut.by

В Беларуси закончилась подача документов для регистрации кандидатов в депутаты Палаты представителей. В окружные комиссии было подано 824 пакета документов, но потенциальными кандидатами в итоге стали 703 человека. Регистрация кандидатов будет длиться до 17 октября.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Как сообщает ЦИК , претендентами в кандидаты от политических партий выдвинуто 424 человека, от трудовых коллективов — 128, подписи собирало 272 человека (для выдвижения кандидатом в депутаты, нужно собрать не менее 1000 подписей избирателей, -Прим.TUT.BY). При этом часть претендентов использовали несколько способов: выдвигались от партии или трудового коллектива и собирали подписи.

Из депутатов местных советов в парламент хотят пройти 58 человек, а из действующих депутатов Палаты представителей повторно баллотируются 34 человека то есть 31%, что полностью соответствует пожеланию Александра Лукашенко.

В сентябре во время встречи с председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко президент Беларуси высказал мнение , что около 30−35% нынешнего состава Палаты представителей снова должны побороться за депутатский мандат. Это, подчеркнул он, поможет сохранить преемственность в белорусском парламенте.

«В противном случае придут абсолютно новые люди и их надо будет полтора года учить. Желательно это ядро нынешнего парламента сохранить», — сказал Александр Лукашенко.

Среди партий по количеству кандидатов лидирует ЛДП — они выдвинули в кандидаты 107 человек, у ОГП — 56 человек, 54 человека Коммунистической партии Беларуси, 43 — от Белорусской социал-демократической партии (Грамада) и Республиканской партии труда и справедливости. От БНФ в парламент хотят пройти 33 человека, столько же — от Белорусской партии левых «Справедливый мир», 20 — от партии «Белорусская социал-демократическая Грамада», 16 претендентов представляют Белорусскую патриотическую партию, 7 — Белорусскую партию «Зеленые», 6 — Республиканскую партию, 1 — Белорусскую социально-спортивную партию.

Из 703 потенциальных кандидатов стать депутатами хотят 176 женщин, а 51 гражданин — младше 30 лет. Наибольшая конкуренция ожидается в Минске — в 20 округах баллотируется 205 человек.

Напомним, выборы в Палату представителей пройдут 17 ноября. Среди кандидатов уже есть «Мисс Беларусь — 2018» Мария Василевич , глава «Белой Руси» Геннадий Давыдько , посол Беларуси в Турции Андрей Савиных , экс-министр информации Лилия Ананич , замминистра обороны Олег Белоконев .