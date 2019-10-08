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Депутатами в Беларуси хотят стать 703 человека
09.10.2019 10:27 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Беларуси закончилась подача документов для регистрации кандидатов в депутаты Палаты представителей. В окружные комиссии было подано 824 пакета документов, но потенциальными кандидатами в итоге стали 703 человека. Регистрация кандидатов будет длиться до 17 октября.
Как сообщает
Из депутатов местных советов в парламент хотят пройти 58 человек, а из действующих депутатов Палаты представителей повторно баллотируются 34 человека то есть 31%, что полностью соответствует пожеланию Александра Лукашенко.
В сентябре во время встречи с председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко президент Беларуси
«В противном случае придут абсолютно новые люди и их надо будет полтора года учить. Желательно это ядро нынешнего парламента сохранить», — сказал Александр Лукашенко.
Среди партий по количеству кандидатов лидирует ЛДП — они выдвинули в кандидаты 107 человек, у ОГП — 56 человек, 54 человека Коммунистической партии Беларуси, 43 — от Белорусской социал-демократической партии (Грамада) и Республиканской партии труда и справедливости. От БНФ в парламент хотят пройти 33 человека, столько же — от Белорусской партии левых «Справедливый мир», 20 — от партии «Белорусская социал-демократическая Грамада», 16 претендентов представляют Белорусскую патриотическую партию, 7 — Белорусскую партию «Зеленые», 6 — Республиканскую партию, 1 — Белорусскую социально-спортивную партию.
Из 703 потенциальных кандидатов стать депутатами хотят 176 женщин, а 51 гражданин — младше 30 лет. Наибольшая конкуренция ожидается в Минске — в 20 округах баллотируется 205 человек.
Напомним, выборы в Палату представителей пройдут 17 ноября. Среди кандидатов уже есть «Мисс Беларусь — 2018»
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Закончилась подача документов для регистрации кандидатов в депутаты Палаты представителей. Регистрация кандидатов будет длиться до 17 октября.
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