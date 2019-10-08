Под Минском разыграют 19 участков в пределах $3 тыс. Аукцион состоится 1 ноября

Садовое товарищество «Надежда-Щербины» находится в 24 километрах от МКАД в молодечненском направлении. Здесь на ноябрьский аукцион выставили два земельных участка. Участок №19 (Лот №4) – самый дешевый лот аукциона, торги за 7 соток начнутся всего с 2,8 тыс. рублей. Площадка выделена у леса, чуть холмистая, заросшая высокой травой. Из коммуникаций здесь заявлено только электричество, подъезд – гравийка. Важно предупредить, что по условиям торгов победитель должен будет возместить садоводческому товариществу затраты на инженерную инфраструктуру в размере пяти базовых величин и $104 по курсу Нацбанка.