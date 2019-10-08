Под Минском разыграют 19 участков в пределах $3 тыс. Аукцион состоится 1 ноября

Садовое товарищество «Надежда-Щербины» находится в 24 километрах от МКАД в молодечненском направлении. Здесь на ноябрьский аукцион выставили два земельных участка. Участок №19 (Лот №4) – самый дешевый лот аукциона, торги за 7 соток начнутся всего с 2,8 тыс. рублей. Площадка выделена у леса, чуть холмистая, заросшая высокой травой. Из коммуникаций здесь заявлено только электричество, подъезд – гравийка. Важно предупредить, что по условиям торгов победитель должен будет возместить садоводческому товариществу затраты на инженерную инфраструктуру в размере пяти базовых величин и $104 по курсу Нацбанка.
Общая площадь участка — 7,15 сотки;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br 2800;
Затраты на инженерную инфраструктуру —5 БВ и $104 по курсу Нацбанка;
Координаты участка: 54.084145, 27.268862;
Расстояние до МКАД: 24 км.
СТ «Надежда-Щербины», участок №100 (Лот №5)
Участок №100 (Лот №5) сложнее в освоении. Он находится на окраине садового товарищества, площадка в запущенном состоянии – на территории лежит строительный мусор, растут высокие деревья, вдоль дороги есть небольшой овраг. Из коммуникаций здесь только электричество, а победителю аукциона также придется возместить затраты на инженерию.
Общая площадь участка — 8,46 сотки;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br 3300;
Затраты на инженерную инфраструктуру —5 БВ и $104 по курсу Нацбанка;
Координаты участка: 54.080890, 27.266328;
Расстояние до МКАД: 24 км.
СТ «Холмы», участки №207 и №208 (Лоты №23 и №24)
Не в первый раз с аукциона пытаются продать два смежных участка в СТ «Холмы», однако пока безрезультатно. Обе площадки выделены у лесополосы, за ней — поле. Ближайшие соседи — напротив, там же линии электропередач. Участок №207 достаточно ровный, заросший высокой травой.
Участок №208 сложнее для освоения. Земельный надел выделен на склоне, площадка заросшая, в том числе и деревьями. Подъезд накатан, соседи есть слева и напротив. Из коммуникаций — электричество. Цена лотов с прошлых торгов не изменилась.
Общая площадь каждого участка— 7,98 сотки;
Первоначальная стоимость каждого земельного участка — Br 3100;
Координаты участков: 54.095663, 27.250607;
Расстояние до МКАД: 29 км.
СТ «Ручеек» (Лоты №№ 6-21)
Сразу 15 участков выставлено на торги в СТ «Ручеек». Многие из них уже знакомы читателям Realt.byпо нашим обзорам. Участки под номерами №№ 6-10 находятся слева от въезда в садовое товарищество. Несколько площадок выделены у леса, другие – в квартале новой застройки. Из коммуникаций здесь есть только электричество.
Еще 5 участков (Лоты №№ 11-15) выделены в центре СТ. Дорога здесь преимущественно накатана, некоторые площадки полностью заросли деревьями. Рядом есть неплохие дачи, из коммуникаций – электричество.
Участки под №№ 16, 17 и 18 находятся на самом краю населенного пункта справа от въезда. Вокруг поля, соседей здесь почти нет. Площадки с большего ровные и заросшие высокой травой.
Еще одна группа участков разместилась прямо у леса. Это земельные наделы, выставленные под номерами 19 и 21. Площадка под застройку ровная, по соседству уже есть дачи.
Все участки площадью порядка 8 соток. Стартовые цены лотов варьируются от Br 3,7 тыс. до Br 5,4 тыс. Победитель обязуется выплатить садовому товариществу 40 базовых величин на обеспечение инженерной инфраструктуры.
Площадь каждого участка - порядка 8 соток;
Цена лотов варьируется от Br3,7 тыс. до Br5, 4 тыс.;