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Еще минус один. Посольство России в Беларуси покидает силовик из команды Бабича
09.10.2019 12:06 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Cоветник-посланник посла России в Беларуси Алексей Сухов уезжает из Минска. Об этом TUT.BY сообщили источники. Информацию подтвердили в посольстве России в Беларуси.
— Действительно, советник-посланник планирует закончить свою деятельность в посольстве и в ближайшее время покинет диппредставительство. В этом нет ничего необычного, это связано с тем, что ему поступило предложение о переходе на другую работу, он это предложение принял, — рассказали TUT.BY в посольстве России в Беларуси.
Напомним, в прошлом августе Путин назначил послом России в Беларуси Михаила Бабича. Новый посол Минск">пригласил к себе на работу в Минск людей, с которыми вместе трудился, будучи полпредом президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО).
В том числе и
По совпадению или нет, Сухов покинул полпредство в ПФО 28 сентября 2018 года — в день, когда по подозрению в мошенничестве задержали его брата Владимира, директора «Ульяновскгосэкспертизы». Его освободили из-под ареста два месяца спустя.
В апреле Михаил Бабич
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В прошлом августе Путин назначил послом России в Беларуси Михаила Бабича. Новый посол после своего назначения, пригласил к себе на работу в Минск людей, с которыми...
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