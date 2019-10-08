Около 94% жителей Беларуси имеют возможность собирать мусор раздельно

Источник материала: Газета Авангард





Около 94% жителей Беларуси имеют в настоящее время возможность собирать мусор раздельно, в 2010 такие условия были созданы для 62% населения. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник отдела по работе с обращениями граждан и СМИ Министерства жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Акстилович.

«Показатель за эти годы вырос практически в 1,5 раза. Возможность собирать отходы раздельно есть у 8,9 млн человек — 94% населения страны. Для этого используются различные версии контейнеров, в том числе заглубленные», — отметил Геннадий Акстилович.

Наиболее широкое распространение в республике получила система установки трех разноцветных баков (зеленого — для отходов бумаги, синего — для стекла и желтого — для отходов пластмасс). За последние восемь лет количество контейнеров для раздельного сбора увеличилось примерно в 2,2 раза (с 39,1 тыс. до 84,7 тыс.), обслуживающих их мусоровозов — с 102 до 425.

Ежегодно в Беларуси образуется около 3,8 млн т твердых коммунальных отходов. В 2017 году правительство приняло Национальную стратегию по обращению с твердыми коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами до 2035 года. Предполагается, что к этому времени в республике будет использоваться не менее половины коммунальных отходов (сейчас около 20%).

Постепенно увеличиваются объемы сбора вторичных ресурсов. Так, в 2018 году показатель вырос в 2,1 раза — с 338,7 тыс. т до 714,3 тыс. т — по сравнению с 2010 -м. Теперь на одного городского жителя приходится 96,4 кг вторсырья. Если говорить об отходах стекла, то их стали собирать в 3,9 раза больше.

На переработку направляются бумага, картон, стеклобой, полимеры, изношенные шины, электрическое электронное оборудование, отработанные масла. За последние шесть лет создано 40 линий сортировки коммунальных отходов. Введены в эксплуатацию мусоросортировочные заводы в Гродно и Минске, в прошлом году начато строительство такого предприятия в Витебске.

С использованием средств «Оператора вторичных материальных ресурсов» организована переработка загрязненных полимеров на предприятиях «Белвторполимер» (Гродно), «Борисовский завод пластмассовых изделий». Запущена линия по переработке загрязненной пэт-бутылки на «Биомехзаводе бытовых вторресурсов» в Новополоцке. На Брестском мусороперерабатывающем заводе установлена линия по сортировке отходов пластмасс.

На предприятии «Гомельхимторг» организовано производство по переработке изношенных шин. Создано единственное в республике производство по переработке элементов питания, модернизирована линия по переработке макулатуры на картонно-бумажном заводе в Слониме, аналогичный проект реализуется на бумажной фабрике «Спартак». В числе инвестиционных предложений, которые сейчас рассматриваются, — проект по использованию RDF-топлива на предприятии «Красносельскстройматериалы».-0-