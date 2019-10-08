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Совет ЕС сегодня рассматривает проект визового соглашения с Беларусью

09.10.2019 12:18 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Совет Евросоюза сегодня должен принять проект визового соглашения с Беларусью. Этот вопрос включен в предварительную повестку дня подготовительного органа — Комитета постоянных представителей.


«Решение Совета о подписании соглашения о визовом режиме с Беларусью (принятие)», — говорится в программе заседаний.

Интересно, что этот вопрос отмечен в списке не требующих дополнительного обсуждения.

Документ должны одобрить Европарламент и Евросовет, после чего Совет ЕС должен принять решение квалифицированным большинством голосов. И уже после этого соглашение будет подписано Минском и Брюсселем. В силу соглашение вступит через два месяца после заключения.

Что даст соглашение об упрощении выдачи виз?

Напомним, сам проект договора «О принятии решения по заключению соглашения между Европейским союзом и Республикой Беларусь об облегчении выдачи виз» был подготовлен еще 30 августа, но появился в базе нормативных актов ЕС 18 сентября.

Проект представляет собой нормативный документ для заключения соглашения.

Соглашение по упрощению визового режима предполагает снижение стоимости виз до 35 евро и принятие решения о выдаче визы в срок до 10 дней (в случае дополнительной проверки срок выдачи может увеличиться до 30 дней).

Теперь все упирается в сроки подписания соглашения. После подписания соглашения всеми сторонами оно вступит в силу первого числа второго месяца после обмена ратификационными грамотами.

Однако уже в феврале 2020 года начнут действовать новые правила выдачи виз Евросоюзом. Если Беларусь и ЕС не успеют подписать соглашение в ноябре, то белорусам за визу вместо 60 евро (именно столько стоит для нас «шенген» сейчас) или вместо 35 евро (столько визы будут стоить после принятия соглашения с ЕС) придется заплатить 80 евро.

Ранее ожидалось, что для подписания соглашения об упрощении визового режима, которое позволит белорусам платить за «шенген» 35 евро, Минск осенью планирует приехать Федерика Могерини">рассматривается возможность приезда в Минск представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини. Но визит отложили из-за «определенных накладок».

 
Теги: Минск
 
 
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Документ должны одобрить Европарламент и Евросовет, после чего Совет ЕС должен принять решение квалифицированным большинством голосов. И уже после этого...
 
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