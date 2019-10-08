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Совет ЕС сегодня рассматривает проект визового соглашения с Беларусью
09.10.2019 12:18 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Совет Евросоюза сегодня должен принять проект визового соглашения с Беларусью. Этот вопрос
«Решение Совета о подписании соглашения о визовом режиме с Беларусью (принятие)», — говорится в программе заседаний.
Интересно, что этот вопрос отмечен в списке не требующих дополнительного обсуждения.
Документ должны одобрить Европарламент и Евросовет, после чего Совет ЕС должен принять решение квалифицированным большинством голосов. И уже после этого соглашение будет подписано Минском и Брюсселем. В силу соглашение вступит через два месяца после заключения.
Что даст соглашение об упрощении выдачи виз?
Напомним, сам
Проект представляет собой нормативный документ для заключения соглашения.
Соглашение по упрощению визового режима предполагает снижение стоимости виз до 35 евро и принятие решения о выдаче визы в срок до 10 дней (в случае дополнительной проверки срок выдачи может увеличиться до 30 дней).
Теперь все упирается в сроки подписания соглашения. После подписания соглашения всеми сторонами оно вступит в силу первого числа второго месяца после обмена ратификационными грамотами.
Однако уже в феврале 2020 года начнут действовать
Ранее ожидалось, что для подписания соглашения об упрощении визового режима, которое позволит белорусам платить за «шенген» 35 евро, Минск осенью планирует приехать Федерика Могерини">рассматривается возможность приезда в Минск представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини. Но визит
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Документ должны одобрить Европарламент и Евросовет, после чего Совет ЕС должен принять решение квалифицированным большинством голосов. И уже после этого...
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