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«Белкалий» хочет расширить бизнес в Клайпеде. Но возникли «вопросы национальной безопасности» Литвы
09.10.2019 13:07 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Литовский бизнесмен Игорь Удовицкий и «Беларуськалий», владеющие терминалом Biriu kroviniu terminalas (БKT) в Клайпеде, хотят расширить бизнес в порту. Однако у них хватает оппонентов из числа местных политиков.
На прошлой неделе министр коммуникаций и транспорта Литвы Ярослав Наркевич был в Минске. Помимо участия в транспортном форуме министр проводил переговоры и по поводу дальнейших взаимодействий с белорусским производителем калийных удобрений. Накануне визита, 30 сентября, правительство Литвы на закрытом заседании обсудило инвестиции «Беларуськалия» и Удовицкого в две погрузочные компании в Клайпедском порту.
По неофициальной информации, правительство одобрило решение по планам БКТ приобрести акции Nemuno terminalas. Эти терминалы действуют на территории порта рядом друг с другом. В 2013 году «Беларуськалий»
«Могу лишь сказать, что для повышения их (БKT) погрузок требуется дополнительная портовая территория. Тогда [после приобретения Nemuno terminalas] у них будет возможность расширить территорию и экспорт удобрений», — сказал
Наркевич утверждает, что Литва заинтересована в том, чтобы белорусские грузы не направлялись в латвийские порты. «Во-первых, сохранить то, что есть, поскольку значительно растет конкуренция, у „Беларуськалия“ есть предложения из Латвии, но поскольку у него хорошие отношения с нашими железными дорогами и портом, у них 30% акций [БKT], то они хотят расширяться. Ведь мировой рынок сжимается, ожидается частичное сокращение экспорта», — сказал он. Стоит напомнить, что в 2018 году «Беларуськалий»
Однако не все в Литве поддерживают планы БKT по расширению бизнеса в Клайпеде. По неофициальной информации, до заседания в правительстве вопрос рассмотрела комиссия, проверяющая сделки стратегических компаний. И она дала отрицательное заключение. По инициативе оппозиции обстоятельства данной истории планирует выяснять Комитет по национальной безопасности и обороне. Политики поднимают вопрос о том, не укрепит ли такое решение «влияние белорусского авторитарного режима в Клайпедском порту», пишет
В августе Игорь Удовицкий в комментарии изданию «
Впрочем, нельзя однозначно утверждать, что Литва проигрывает борьбу с Латвией за белорусские грузы. Недавно Белорусская нефтяная компания
Получить комментарии в Беларуськалии и БКТ не удалось.
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30 сентября правительство Литвы на закрытом заседании обсудило инвестиции «Беларуськалия» и Удовицкого в две погрузочные компании в Клайпедском порту.
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