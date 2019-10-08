Фуд-корт, лаунж-зона и паркинг. Стало известно, сколько стоит аренда помещения в знаменитом бизнес-центре на Октябрьской площади

Сейчас всем желающим предлагается арендовать помещение площадью от 50 до 2635 кв.м. в этом бизнес-центре. Стоимость одного квадратного метра — 57 рублей в месяц.

В объявлении указано, что в здании «6 этажей мультифункциональных офисов. На 1 этаже зона фуд-кортов и многофункциональный торговый зал. На 8 этаже коктейль-бар, ресторан, лаунж-зона». Планируется, что двухэтажный паркинг будет вмещать до 170 автомобилей.