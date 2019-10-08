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Фуд-корт, лаунж-зона и паркинг. Стало известно, сколько стоит аренда помещения в знаменитом бизнес-центре на Октябрьской площади
09.10.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Не так давно мы
Сейчас всем желающим предлагается арендовать помещение площадью от 50 до 2635 кв.м. в этом бизнес-центре. Стоимость одного квадратного метра — 57 рублей в месяц.
В
Напомним, в мае 2018 года «Дана Холдингз» начала строительство «Капитал-центра», который расположен на Октябрьской площади в центре Минска. На месте снесенного здания бывшего музея ВОВ в скором времени появится 8-этажный бизнес-центр. Планируется, что здесь разместятся бутики и апартаменты для представителей бизнес-элиты. Верхний уровень займет ресторан с обзорной площадкой.
Фото: Павел Садовский
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Фуд-корт, лаунж-зона и паркинг. Стало известно, сколько стоит аренда помещения в знаменитом бизнес-центре на Октябрьской площади
Не так давно мы писали, что строительство бизнес-центра «Капитал-центр» на Октябрьской площади подходит к своему завершающему этапу. И вот стало известно, что...
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