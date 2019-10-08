Никто не хочет в Смолевичи? На вчерашний аукцион по земельным участкам в городе-спутнике нашлось всего 4 заявителя

Источник материала: realt.by

Вчера в Смолевичах прошел аукцион, на который были выставлены 6 лотов. Как удалось узнать журналисту Realt.by, всего в торгах участвовало лишь 4 заявителя, два из которых боролись за самый интересный лот на ул. Михайловской. Пусть и не центр города, но цена выросла на треть.

Самым интересным оказался лот №6, расположенный на ул. Михайловская. За него боролись два покупателя, и итоговая стоимость этого участка выросла почти на треть, остановившись на отметке в 39930 рублей.

Лоты №1,4,5 — ни одного заявителя, аукцион признан несостоявшимся. На лоты №2 и №3 нашлось всего по одному заявителю, а значит, им удалось купить земельные участки с минимальной наценкой в 5%. Итоговая стоимость составила 21 тысячу рублей.

— Мы можем выставлять участки, но если их никто не покупает, то они будут просто скапливаться, — пояснили в райисполкоме. — Тем не менее, покупатели часто звонят и интересуются. Иногда сначала интерес вызывает участок в городе, но потом окончательный выбор падает на земельный надел в районе. В основном это касается вариантов под дачу.

Участки, которые были выставлены на аукцион 8 октября, расположены в черте города, но в разных его концах. Тут покупатели выбирают, как кому удобнее — кому откуда ездить ближе. Для кого-то надо, чтобы была рядом школа или садик. Однако именно эти 6 лотов не могут похвастаться такими преимуществами.

Эти участки расположены в таком месте, что до них нужно добираться на личном транспорте. Но развитие инфраструктуры не стоит на месте. Неподалеку от микрорайона «Сад» строится торгово-развлекательный центр (это лоты №4,5,6). Стройка расположена как раз рядом с озером. В микрорайоне «Липки» (лоты №1,2,3) можно недалеко найти простые магазины. Школа и садики тоже относительно недалеко, зато рядом больница и поликлиника. К тому же, в этом микрорайоне уже есть участки, сформированные для торговых объектов. Если найдется инвестор, то и здесь со временем появится торговый центр.