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Никто не хочет в Смолевичи? На вчерашний аукцион по земельным участкам в городе-спутнике нашлось всего 4 заявителя

09.10.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Вчера в Смолевичах прошел аукцион, на который были выставлены 6 лотов. Как удалось узнать журналисту Realt.by, всего в торгах участвовало лишь 4 заявителя, два из которых боролись за самый интересный лот на ул. Михайловской. Пусть и не центр города, но цена выросла на треть.

Никто не хочет в Смолевичи? На вчерашний аукцион по земельным участкам в городе-спутнике нашлось всего 4 заявителя

Минский областной центр инвестиций и приватизации опубликовал информацию о проведении аукциона по продаже земельных участков в городе-спутнике Минска — Смолевичах. Всего на торги было выставлено 6 земельных наделов. 

1

Форма проведения аукциона

Открытый

2

Дата, время и место проведения аукциона

г. Смолевичи, ул. Советская, 125. Смолевичский райисполком, зал заседаний, 08.10.2019 г. в 15-00 ч

3

Продавец и его адрес

г. Смолевичи, ул. Советская, 125, Смолевичский райисполком

4

Земельный участок, его кадастровый номер и адрес

Лот № 1 – площадь 0,1500 га, кадастровый номер

624850100008000214 г. Смолевичи, ул. Ф.Скорины, 25

Лот № 2 – площадь 0,1500 га, кадастровый номер 624850100008000735 г. Смолевичи, ул. Утульная, 5

Лот № 3 – площадь 0,1498 га, кадастровый номер 624850100001001009 г. Смолевичи, ул. Ивана Шамякина, д. 1

Лот № 4 – площадь 0,1137, кадастровый номер 624850100005000822 г. Смолевичи, ул. Короткевича (участок № 1)

Лот № 5 – площадь 0,1294, кадастровый номер 624850100005000821 г. Смолевичи, ул. Короткевича (участок № 2)

Лот № 6 – площадь 0,1500, кадастровый номер 624850100005000819 г. Смолевичи, ул. Михайловская (участок № 2)

5

Условия продажи

Без изменения целевого назначения

6

Целевое назначение земельных участков

Лот № 1 – 6 - для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома (1 09 02 земельный участок для размещения объектов усадебной застройки (строительства и обслуживания жилого дома)

7

Начальная стартовая цена

Лот № 1 – 20 000 рублей

Лот № 2 – 20 000 рублей

Лот № 3 – 20 000 рублей

Лот № 4 – 30 000 рублей

Лот № 5 – 30 000 рублей

Лот № 6 – 30 000 рублей

Ожидался ли ажиотаж? Итоги аукциона

Лоты №1,4,5 — ни одного заявителя, аукцион признан несостоявшимся. На лоты №2 и №3 нашлось всего по одному заявителю, а значит, им удалось купить земельные участки с минимальной наценкой в 5%. Итоговая стоимость составила 21 тысячу рублей.

Самым интересным оказался лот №6, расположенный на ул. Михайловская. За него боролись два покупателя, и итоговая стоимость этого участка выросла почти на треть, остановившись на отметке в 39930 рублей.

— Мы можем выставлять участки, но если их никто не покупает, то они будут просто скапливаться, — пояснили в райисполкоме. — Тем не менее, покупатели часто звонят и интересуются. Иногда сначала интерес вызывает участок в городе, но потом окончательный выбор падает на земельный надел в районе. В основном это касается вариантов под дачу. 

Участки, которые были выставлены на аукцион 8 октября, расположены в черте города, но в разных его концах. Тут покупатели выбирают, как кому удобнее — кому откуда ездить ближе. Для кого-то надо, чтобы была рядом школа или садик. Однако именно эти 6 лотов не могут похвастаться такими преимуществами. 

Эти участки расположены в таком месте, что до них нужно добираться на личном транспорте. Но развитие инфраструктуры не стоит на месте. Неподалеку от микрорайона «Сад» строится торгово-развлекательный центр (это лоты №4,5,6). Стройка расположена как раз рядом с озером. В микрорайоне «Липки» (лоты №1,2,3) можно недалеко найти простые магазины. Школа и садики тоже относительно недалеко, зато рядом больница и поликлиника. К тому же, в этом микрорайоне уже есть участки, сформированные для торговых объектов. Если найдется инвестор, то и здесь со временем появится торговый центр.

 
Теги: Минск
 
 
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Вчера в Смолевичах прошел аукцион, на который были выставлены 6 лотов. Как удалось узнать журналисту Realt.by, всего в торгах участвовало лишь 4 заявителя, два из...
 
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