Никто не хочет в Смолевичи? На вчерашний аукцион по земельным участкам в городе-спутнике нашлось всего 4 заявителя

Вчера в Смолевичах прошел аукцион, на который были выставлены 6 лотов. Как удалось узнать журналисту Realt.by, всего в торгах участвовало лишь 4 заявителя, два из которых боролись за самый интересный лот на ул. Михайловской. Пусть и не центр города, но цена выросла на треть.
Минский областной центр инвестиций и приватизации опубликовал информацию о проведении аукциона по продаже земельных участков в городе-спутнике Минска — Смолевичах. Всего на торги было выставлено 6 земельных наделов.
1
Форма проведения аукциона
Открытый
2
Дата, время и место проведения аукциона
г. Смолевичи, ул. Советская, 125. Смолевичский райисполком, зал заседаний, 08.10.2019 г. в 15-00 ч
3
Продавец и его адрес
г. Смолевичи, ул. Советская, 125, Смолевичский райисполком
4
Земельный участок, его кадастровый номер и адрес
Лот № 1 – площадь 0,1500 га, кадастровый номер
624850100008000214 г. Смолевичи, ул. Ф.Скорины, 25
Лот № 2 – площадь 0,1500 га, кадастровый номер 624850100008000735 г. Смолевичи, ул. Утульная, 5
Лот № 3 – площадь 0,1498 га, кадастровый номер 624850100001001009 г. Смолевичи, ул. Ивана Шамякина, д. 1
Лот № 4 – площадь 0,1137, кадастровый номер 624850100005000822 г. Смолевичи, ул. Короткевича (участок № 1)
Лот № 5 – площадь 0,1294, кадастровый номер 624850100005000821 г. Смолевичи, ул. Короткевича (участок № 2)
Лот № 6 – площадь 0,1500, кадастровый номер 624850100005000819 г. Смолевичи, ул. Михайловская (участок № 2)
5
Условия продажи
Без изменения целевого назначения
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Целевое назначение земельных участков
Лот № 1 – 6 - для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома (1 09 02 земельный участок для размещения объектов усадебной застройки (строительства и обслуживания жилого дома)
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Начальная стартовая цена
Лот № 1 – 20 000 рублей
Лот № 2 – 20 000 рублей
Лот № 3 – 20 000 рублей
Лот № 4 – 30 000 рублей
Лот № 5 – 30 000 рублей
Лот № 6 – 30 000 рублей
Ожидался ли ажиотаж? Итоги аукциона
Лоты №1,4,5 — ни одного заявителя, аукцион признан несостоявшимся. На лоты №2 и №3 нашлось всего по одному заявителю, а значит, им удалось купить земельные участки с минимальной наценкой в 5%. Итоговая стоимость составила 21 тысячу рублей.
Самым интересным оказался лот №6, расположенный на ул. Михайловская. За него боролись два покупателя, и итоговая стоимость этого участка выросла почти на треть, остановившись на отметке в 39930 рублей.
— Мы можем выставлять участки, но если их никто не покупает, то они будут просто скапливаться, — пояснили в райисполкоме. — Тем не менее, покупатели часто звонят и интересуются. Иногда сначала интерес вызывает участок в городе, но потом окончательный выбор падает на земельный надел в районе. В основном это касается вариантов под дачу.
Участки, которые были выставлены на аукцион 8 октября, расположены в черте города, но в разных его концах. Тут покупатели выбирают, как кому удобнее — кому откуда ездить ближе.Для кого-то надо, чтобы была рядом школа или садик. Однако именно эти 6 лотов не могут похвастаться такими преимуществами.
Эти участки расположены в таком месте, что до них нужно добираться на личном транспорте. Но развитие инфраструктуры не стоит на месте. Неподалеку от микрорайона «Сад» строится торгово-развлекательный центр (это лоты №4,5,6). Стройка расположена как раз рядом с озером. В микрорайоне «Липки» (лоты №1,2,3) можно недалеко найти простые магазины. Школа и садики тоже относительно недалеко, зато рядом больница и поликлиника. К тому же, в этом микрорайоне уже есть участки, сформированные для торговых объектов. Если найдется инвестор, то и здесь со временем появится торговый центр.