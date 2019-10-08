Могерини и Генсекретарь Совета Европы призвали Беларусь «заменить месть человеческим достоинством»

Источник материала: Tut.by

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини и генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович Бурич в связи с Европейским и Всемирным днем борьбы против смертной казни, который отмечается 10 октября, выступили с совместным заявлением . В нем они еще раз призвали Беларусь отменить исключительную меру наказания — смертную казнь.



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Могерини и Бурич напоминают, что Евросоюз и Совет Европы решительно выступают против смертной казни во все времена и во всех обстоятельствах. Смертная казнь является жестоким, бесчеловечным и унижающим достоинство наказанием, противоречащим праву на жизнь, говорится в заявлении.

142 страны, представляющие 74% государств — членов ООН, уже прекратили применение смертной казни, либо исключив ее из своего уголовного кодекса, либо не применяя казнь в течение длительного времени. Тенденция к отмене смертной казни продолжается, число смертных приговоров и казней также падает. В 2018 году казни были проведены в 20 странах, это 10% от всего числа стран мира, что составляет исторический минимум.

«Государства — члены Совета Европы, которые еще не присоединились к протоколам № 6 и 13 к Европейской конвенции о правах человека, должны сделать это безотлагательно. Совет Европы и ЕС вновь призывают Беларусь отменить смертную казнь и присоединиться к сообществу наций, которые решили заменить месть человеческим достоинством. Они также приглашают те страны-наблюдатели в Совете Европы, которые еще не отменили смертную казнь, принять участие в диалоге о препятствиях на пути к ее отмене», — говорится в совместном заявлении.