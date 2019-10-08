ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Могерини и Генсекретарь Совета Европы призвали Беларусь «заменить месть человеческим достоинством»

09.10.2019 13:55 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини и генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович Бурич в связи с Европейским и Всемирным днем борьбы против смертной казни, который отмечается 10 октября, выступили с совместным заявлением. В нем они еще раз призвали Беларусь отменить исключительную меру наказания — смертную казнь.


Фото: Reuters

Могерини и Бурич напоминают, что Евросоюз и Совет Европы решительно выступают против смертной казни во все времена и во всех обстоятельствах. Смертная казнь является жестоким, бесчеловечным и унижающим достоинство наказанием, противоречащим праву на жизнь, говорится в заявлении.

142 страны, представляющие 74% государств — членов ООН, уже прекратили применение смертной казни, либо исключив ее из своего уголовного кодекса, либо не применяя казнь в течение длительного времени. Тенденция к отмене смертной казни продолжается, число смертных приговоров и казней также падает. В 2018 году казни были проведены в 20 странах, это 10% от всего числа стран мира, что составляет исторический минимум.

«Государства — члены Совета Европы, которые еще не присоединились к протоколам № 6 и 13 к Европейской конвенции о правах человека, должны сделать это безотлагательно. Совет Европы и ЕС вновь призывают Беларусь отменить смертную казнь и присоединиться к сообществу наций, которые решили заменить месть человеческим достоинством. Они также приглашают те страны-наблюдатели в Совете Европы, которые еще не отменили смертную казнь, принять участие в диалоге о препятствиях на пути к ее отмене», — говорится в совместном заявлении.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Политики напоминают, что Евросоюз и Совет Европы решительно выступают против смертной казни во все времена и во всех обстоятельствах. Смертная казнь является...
 
Новости дня
Новости экономики
 
«Белкалий» хочет расширить бизнес в Клайпеде. Но возникли «вопросы национальной безопасности» Литвы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • дубленки и шубы распродажа в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика