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Всемирный банк опубликовал новый прогноз по Европе и Центральной Азии. Беларусь - в аутсайдерах

09.10.2019 14:49 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На фоне неопределенности экономической политики и сокращения потоков глобальных инвестиций и торговли в 2019 году продолжилось ослабление роста мировой экономики. Как ожидается, в 2019 году рост в странах с формирующимся рынком и развивающихся экономиках Европы и Центральной Азии замедлится до 1,8% (по сравнению с 3,2% в 2018 году), достигнув наиболее низкого уровня за четыре года, говорится в очередном обзоре экономики Европы и Центральной Азии от Всемирного банка.


Фото: Reuters

Прогноз по Беларуси на 2019 год Всемирный банк ухудшил на 0,3 процентных пункта — до 1,5%. В 2020—2021 года прирост ВВП ожидается на уровне 1,3% и 1,2%, это самый низкий темп роста в регионе. Прогноз по России также ухудшен — 1% в 2019 году (минус 0,2 процентных пункта), 1,7% в 2020-м (минус 0,1 п.п.) и в 2021-м 1,8%.

Замедление регионального роста обусловлено заметным ослаблением экономики Турции, серьезно пострадавшей от стресса на финансовом рынке, а также слабой активностью в России на фоне сокращения объемов добычи нефти. В других частях региона, в том числе в странах Центральной Европы, Центральной Азии и Закавказья, рост укрепился.

Ожидается, что в 2020—2021 годах темпы роста ускорятся по мере восстановления экономики Турции и улучшения ситуации в России. Между тем прогноз сопровождается серьезными факторами риска. Главный из них связан с более резким, чем ожидалось, замедлением темпов роста в еврозоне — крупнейшем торговом партнере стран региона, а также с неопределенностью в мировой политике.

Страны с большим дефицитом счета текущих операций, сильной зависимостью от потоков капитала или значительным уровнем валютного долга, такие как Турция и Украина, могут столкнуться с непредвиденным изменением настроений инвесторов, предупреждает Всемирный банк. Еще одним фактором риска являются резкие колебания цен на энергоносители.

Перед странами региона стоят долгосрочные задачи в области развития, в частности, необходимость совершенствования государственного управления, завершение перехода к конкурентным и инклюзивным рынкам, улучшение условий для частных инвестиций и инноваций, а также адаптация к изменению климата. Ситуация усложняется в связи с ухудшением демографических тенденций, в том числе с сокращением населения трудоспособного возраста, говорится в обзоре.

 
 
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Прогноз по Беларуси на 2019 год Всемирный банк ухудшил на 0,3 процентных пункта - до 1,5%. В 2020-2021 года прирост ВВП ожидается на уровне 1,3% и 1,2%, это самый низкий темп роста...
 
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