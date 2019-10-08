«Айрон» предложил квартиры в доме на Дзержинского. Цена кв. м «трешек» в рассрочку — $1250

Согласно проектной декларации для заключения договоров долевого строительства не состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий гражданам и юрлицам предлагаются следующие квартиры:

— однокомнатные общей площадью 39-41 кв.м. Купить новую квартиру в Минске у застройщика при 100-процентной оплате можно за 1400 долл.США/кв.м в эквиваленте, при оплате в рассрочку — за 1430 долл.США/кв.м в эквиваленте;

— двухкомнатные общей площадью 50-53 кв. м за 1350 долл.США/кв.м при полной оплате и 1380 долл.США/кв.м — при оплате в рассрочку;

— двухкомнатные общей площадью 58-63 кв.м за 1320 долл.США/кв.м при полной оплате и 1350 долл.США/кв.м — при оплате в рассрочку;

— трехкомнатные общей площадью 69-72 кв. м за 1230 долл.США/кв.м при 100-процентной оплате и 1250 долл.США/кв.м — при оплате в рассрочку;

— трехкомнатные общей площадью 73-86 кв. м за 1200 долл.США/кв.м при 100-процентной оплате и 1250 долл.США/кв.м — при оплате в рассрочку;

— четырехкомнатные общей площадью 92-100 кв.м и пятикомнатные общей площадью 113-114 кв.м при полной оплате за 1100 долл.США/кв.м, при оплате в рассрочку — за 1150 долл.США/кв.м.

Цена на квартиры неизменна до окончания строительства дома.

Заявления для заключения договоров долевого строительства будут приниматься с 10 октября 2019 года.

Рядом с домом № 3 по генплану в рамках первой очереди строится жилой дом переменной этажности (18−21−18−17−19−21), в рамках 3-й очереди возводится еще один дом переменной этажности (21−19−17−18−21−18).