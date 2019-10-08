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«Айрон» предложил квартиры в доме на Дзержинского. Цена кв. м «трешек» в рассрочку — $1250
09.10.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Согласно проектной декларации для заключения договоров долевого строительства не состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий гражданам и юрлицам предлагаются следующие квартиры:
— однокомнатные общей площадью 39-41 кв.м.
— двухкомнатные общей площадью 50-53 кв. м за 1350 долл.США/кв.м при полной оплате и 1380 долл.США/кв.м — при оплате в рассрочку;
— двухкомнатные общей площадью 58-63 кв.м за 1320 долл.США/кв.м при полной оплате и 1350 долл.США/кв.м — при оплате в рассрочку;
— трехкомнатные общей площадью 69-72 кв. м за 1230 долл.США/кв.м при 100-процентной оплате и 1250 долл.США/кв.м — при оплате в рассрочку;
— трехкомнатные общей площадью 73-86 кв. м за 1200 долл.США/кв.м при 100-процентной оплате и 1250 долл.США/кв.м — при оплате в рассрочку;
— четырехкомнатные общей площадью 92-100 кв.м и пятикомнатные общей площадью 113-114 кв.м при полной оплате за 1100 долл.США/кв.м, при оплате в рассрочку — за 1150 долл.США/кв.м.
Цена на квартиры неизменна до окончания строительства дома.
Заявления для заключения договоров долевого строительства будут приниматься с 10 октября 2019 года.
Рядом с домом № 3 по генплану в рамках первой очереди строится жилой дом переменной этажности (18−21−18−17−19−21), в рамках 3-й очереди возводится еще один дом переменной этажности (21−19−17−18−21−18).
Напомним, что в начале августа текущего года в рамках 2-й очереди строительства застройщик
Фото из архива Realt.by за август 2019 года.
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Компания «Айрон» предложила квартиры в новом доме № 3 по генплану в границах пр. Дзержинского — ул. Голубева — пр. Газеты «Правда» — местного проезда с паркингом...
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