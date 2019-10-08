ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Айрон» предложил квартиры в доме на Дзержинского. Цена кв. м «трешек» в рассрочку — $1250

09.10.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

«Айрон» предложил квартиры в доме на Дзержинского. Цена кв. м «трешек» в рассрочку — 50

Монолитно-каркасный шестисекционный переменной этажности 21-19-17-18-21-18 жилой дом № 3 по генплану рассчитан на 404 квартиры. Он имеет частично вентилируемый фасад из керамогранита. Объект начал строиться 14 февраля 2019 года и планируется к сдаче 14 июля 2022 года.


«Айрон» предложил квартиры в доме на Дзержинского. Цена кв. м «трешек» в рассрочку — 50

Согласно проектной декларации для заключения договоров долевого строительства не состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий гражданам и юрлицам предлагаются следующие квартиры:

— однокомнатные общей площадью 39-41 кв.м. Купить новую квартиру в Минске у застройщика при 100-процентной оплате можно за 1400 долл.США/кв.м в эквиваленте, при оплате в рассрочку — за 1430 долл.США/кв.м в эквиваленте;

— двухкомнатные общей площадью 50-53 кв. м за 1350 долл.США/кв.м при полной оплате и 1380 долл.США/кв.м — при оплате в рассрочку;

двухкомнатные общей площадью 58-63 кв.м за 1320 долл.США/кв.м при полной оплате и 1350 долл.США/кв.м — при оплате в рассрочку;

— трехкомнатные общей площадью 69-72 кв. м за 1230 долл.США/кв.м при 100-процентной оплате и 1250 долл.США/кв.м — при оплате в рассрочку;

трехкомнатные общей площадью 73-86 кв. м за 1200 долл.США/кв.м при 100-процентной оплате и 1250 долл.США/кв.м — при оплате в рассрочку;

четырехкомнатные общей площадью 92-100 кв.м и пятикомнатные общей площадью 113-114 кв.м при полной оплате за 1100 долл.США/кв.м, при оплате в рассрочку — за 1150 долл.США/кв.м.

Цена на квартиры неизменна до окончания строительства дома.

Заявления для заключения договоров долевого строительства будут приниматься с 10 октября 2019 года.

Рядом с домом № 3 по генплану в рамках первой очереди строится жилой дом переменной этажности (18−21−18−17−19−21), в рамках 3-й очереди возводится еще один дом переменной этажности (21−19−17−18−21−18).

Напомним, что в начале августа текущего года в рамках 2-й очереди строительства застройщик предлагал квартиры в доме № 2 по генплану.  


«Айрон» предложил квартиры в доме на Дзержинского. Цена кв. м «трешек» в рассрочку — 50

«Айрон» предложил квартиры в доме на Дзержинского. Цена кв. м «трешек» в рассрочку — 50
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания «Айрон» предложила квартиры в новом доме № 3 по генплану в границах пр. Дзержинского — ул. Голубева — пр. Газеты «Правда» — местного проезда с паркингом...
 
Новости дня
Новости экономики
 
После запуска АЭС Беларусь готова меньше покупать газа у РФ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика