Бизнес пробил важное решение: разъяснения госорганов получат официальный статус

Источник материала: Tut.by

Конституционный суд признал необходимым внести в закон о нормативных правовых актах изменения, направленные на установление юридической силы и характера письменных разъяснений применения нормативных правовых актов. Как сообщила пресс-служба Республиканского союза промышленников и предпринимателей, проект изменений в закон должен подготовить Совмин.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Решение Конституционный суд принял в ответ на обращение Белорусской научно-промышленной ассоциации, подготовленное совместно с Республиканским союзом промышленников и предпринимателей. Суть обращения была в том, что нормы законов, делегирующие органам исполнительной власти право давать разъяснения по вопросам применения законодательства, не определяют правовой статус таких разъяснений: не оговаривают их нормативный характер, не устанавливают ответственность за неисполнение, не гарантируют субъектам хозяйствования судебную защиту их прав и интересов.

Предоставляя право или обязывая республиканские органы госуправления давать разъяснения по вопросам применения законодательства, парламент в лице его нижней палаты фактически уходит от выполнения обязанности по аутентичному (официальному) толкованию принимаемых им законов (пункт 2 части 1 статьи 87 Конституции).

принимаемых им законов (пункт 2 части 1 статьи 87 Конституции). Реализация исполнительной властью норм о даче разъяснений по вопросам применения законодательства осуществляется в рамках неофициального толкования , что лишает разъяснения качеств нормативного правового акта. То есть такие разъяснения носят рекомендательный характер , они не обязательны для применения.

, что лишает разъяснения качеств нормативного правового акта. То есть такие разъяснения носят , они не обязательны для применения. Нередки случаи, когда исполнительная власть, давшая разъяснения по применению законодательства, принимает решения по конкретным делам или вопросам в противоречие с прежними разъяснениями , в том числе мотивируя такое решение указанием на то, что они носят рекомендательный характер (например, решения комиссии МАРТ по жалобам участников государственных закупок, принимаемые в противоречие с разъяснениями МАРТ).

, в том числе мотивируя такое решение указанием на то, что они носят рекомендательный характер (например, решения комиссии МАРТ по жалобам участников государственных закупок, принимаемые в противоречие с разъяснениями МАРТ). Бывают случаи, когда исполнительная власть, давая разъяснения, занимает по тому или иному вопросу, не урегулированному должным образом или урегулированному неоднозначно в законодательстве, позицию, противоречащую программным, фундаментальным положениям нормативных правовых актов большей юридической силы (например, позиция Минфина в разъяснениях от 27.12.2016 года по вопросу о праве страховых брокеров по гражданско-правовым договорам привлекать физлиц и ИП для выполнения отдельных функций страховых брокеров, противоречащая предписаниям подпункта 9.1 пункта 9 директивы президента № 4 о развитии предпринимательской инициативы).

Такое законодательное регулирование, по мнению экспертов бизнес-союзов, отличается неопределенностью, свидетельствует о необеспечении государством хозяйствующим субъектам конституционного права на осуществление предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности, не гарантирует им судебную и иную защиту их прав и интересов.

Председатель БНПА и РСПП Александр Швец, комментируя решение Конституционного суда, отметил, что «это можно расценивать, как очень важную, но все же промежуточную победу, так как предстоит еще большая работа для того, чтобы соответствующие изменения в закон были подготовлены и внесены в парламент».

«Главная цель, которую и РСПП, и БНПА преследуют в своей работе по совершенствованию нормативной базы Беларуси — создание стабильных, ясных условий для ведения бизнеса, установление атмосферы доверия между бизнесом и государством. И работу над Законом „О нормативных правовых актах“ мы считаем очень важной частью создания четкой и предсказуемой правоприменительной практики. А это — база для обеспечения экономического роста в стране, и эта задача не только не менее серьезная, чем сохранение суверенитета государства, а может быть и основа для этого», — сказал Александр Швец.