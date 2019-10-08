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Бизнес пробил важное решение: разъяснения госорганов получат официальный статус
09.10.2019 17:09 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Конституционный суд признал необходимым внести в закон о нормативных правовых актах изменения, направленные на установление юридической силы и характера письменных разъяснений применения нормативных правовых актов. Как сообщила пресс-служба Республиканского союза промышленников и предпринимателей, проект изменений в закон должен подготовить Совмин.
Решение Конституционный суд принял в ответ на обращение Белорусской научно-промышленной ассоциации, подготовленное совместно с Республиканским союзом промышленников и предпринимателей. Суть обращения была в том, что нормы законов, делегирующие органам исполнительной власти право давать разъяснения по вопросам применения законодательства, не определяют правовой статус таких разъяснений: не оговаривают их нормативный характер, не устанавливают ответственность за неисполнение, не гарантируют субъектам хозяйствования судебную защиту их прав и интересов.
Такое законодательное регулирование, по мнению экспертов бизнес-союзов, отличается неопределенностью, свидетельствует о необеспечении государством хозяйствующим субъектам конституционного права на осуществление предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности, не гарантирует им судебную и иную защиту их прав и интересов.
Председатель БНПА и РСПП Александр Швец, комментируя решение Конституционного суда, отметил, что «это можно расценивать, как очень важную, но все же промежуточную победу, так как предстоит еще большая работа для того, чтобы соответствующие изменения в закон были подготовлены и внесены в парламент».
«Главная цель, которую и РСПП, и БНПА преследуют в своей работе по совершенствованию нормативной базы Беларуси — создание стабильных, ясных условий для ведения бизнеса, установление атмосферы доверия между бизнесом и государством. И работу над Законом „О нормативных правовых актах“ мы считаем очень важной частью создания четкой и предсказуемой правоприменительной практики. А это — база для обеспечения экономического роста в стране, и эта задача не только не менее серьезная, чем сохранение суверенитета государства, а может быть и основа для этого», — сказал Александр Швец.
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Конституционный суд признал необходимым внести в закон о нормативных правовых актах изменения, направленные на установление юридической силы и характера...
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