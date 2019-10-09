«С Польшей работаем добрососедски и прагматично». Посол Беларуси - об экспорте, АЭС и инвестициях

Источник материала: Tut.by

Власти Беларуси работают над тем, чтобы видоизменить структуру белорусского экспорта в Польшу. Пока доминируют нефтепродукты, но есть желание усилить позиции машиностроения и агропромышленного комплекса. Об этом TUT.BY рассказал посол Беларуси в Польше Владимир Чушев в кулуарах Варшавского форума по безопасности.



Фото: пресс-служба посольства Беларуси в Польше

Чушев возглавил белорусскую дипмиссию в Польше в начале 2019 года. До этого он был послом Беларуси в Сербии.

Сейчас Владимиру Чушеву выпал более масштабный проект. Польша — это один из крупнейших экономических партнеров Беларуси. Западная соседка является пятым инвестором в экономику Беларуси и занимает шестое место по показателям белорусского экспорта и товарооборота в целом.

В январе-июне 2019 года объем белорусско-польского товарооборота составил 1,287 млрд долларов, что на 0,8% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом объем белорусского экспорта в Польшу составил 662,6 млн долларов (минус 1,6%), польский импорт — 624,6 млн долларов (плюс 0,1%).

Основные позиции белорусского экспорта в Польшу — это нефтепродукты, сжиженный газ, металлопродукция, удобрения, лесоматериалы. Польский импорт включает фрукты, овощи, лекарства, аккумуляторы, полимеры, бумагу и так далее.

По словам Владимира Чушева, небольшое снижение белорусского экспорта по итогам первого полугодия связано, в том числе, и с проблемой «грязной» нефти.

— Однако по итогам годам у нас есть все предпосылки преодолеть рубеж товарооборота прошлого года в 2,551 млрд долларов. Экспорт, не связанный с нефтянкой, вырос на 7% по сравнению с 2018 годом. Усилились позиции сложнотехнической продукции, деревообработки, — сказал дипломат.

Посол признал, что структуру белорусского экспорта «нельзя назвать сбалансированной».

— Очень чувствительны нефтепродукты, которые занимают в общем объеме экспорта 45−50% и более. Поэтому работаем над тем, чтобы структуру белорусского экспорта постепенно видоизменять, усиливая позиции агропромышленного комплекса, машиностроения, — пояснил Владимир Чушев.

Еще одна актуальная тема белорусско-польских отношений — это торговля электроэнергией. Возможности Беларуси по экспорту после ввода в строй БелАЭС усилятся. В качестве потенциальных покупателей электроэнергии белорусские власти рассматривают соседние страны — Литву, Латвию, Польшу, Украину. Из них Литва, которая сейчас является главным покупателем электроэнергии из Беларуси, заняла принципиальную позицию и выступает противником строительства АЭС. Латвия наоборот заявила , что может приобретать белорусскую электроэнергию через Россию до интеграции в европейскую энергосеть, если Литва заблокирует поставки. Украина недавно нарастила закупки белорусской электроэнергии.

— Работа по этому вопросу ведется со всеми странами-соседями, в том числе и с Польшей. Надеюсь, позиция польской стороны будет конструктивная. Какая она сегодня? На международных площадках польская сторона, в отличие от той же Литвы, негативной риторикой не отличается. Это нас обнадеживает, — говорит Владимир Чушев. — По моей информации, какого-то однозначного мнения польской стороны обозначено не было. Возможно, она находится в процессе созревания к более серьезному обсуждению данного вопроса. Со своей стороны Беларусь должна предложить взаимовыгодные условия для партнеров.

Стоит отметить, что месяц назад министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский заявил , что Польша пока не видит необходимости закупки электроэнергии с Белорусской атомной электростанции в Островце. «Мы много производим [электричества] и в настоящее время строим электростанции. Мы не рассматриваем каких-то крупных закупок электроэнергии из-за границы», — цитирует Тхужевского агентство РИА Новости. По его словам, ситуация будет зависеть от потребностей польской экономики. «Трудно сказать, как в ближайшие годы будет развиваться экономика. У нас потребность ежегодно растет на 4,5−5%. Пока мы производим свою энергию в соответствии с потребностями и в настоящее время не размышляем о закупке электроэнергии», — сказал министр.

Весьма перспективными направлениями Владимир Чушев назвал метало- и деревообработку, пищевую промышленность, строительство. Именно в этих сферах Беларусь и Польша могли бы создавать новые совместные предприятия.

Сегодня в Беларуси зарегистрировано более 330 предприятий с участием польского капитала. Из них более 200 — совместные предприятия.

— Когда мы говорим, что сначала контакты, а потом контракты, то подразумеваем, что в результате системной работы, обмена делегациями, появляются позитивные практические результаты. Ведется работа не только по развитию торговых отношений, а и по созданию совместных предприятий. Польский бизнес хочет вести деятельность за пределами страны, в том числе и в Беларуси. Их интересуют не только приграничные области. Намечаются проекты в Гомеле, Минске, Витебске. В целом, нам важно налаживать прямые связи между регионами и активно их развивать. Как пример — недавнее открытие почетного консульства Беларуси в Катовице.

Что касается белорусских инвестиций в Польшу, то они небольшие, констатировал посол.

— Чтобы в целом развивать белорусско-польские отношения, необходимо повышать уровень политического диалога, интенсивность контактов. Работать с нашим ближайшим соседом надо прагматично, на принципах добрососедства и равноправия, — говорит Владимир Чушев. — Беларуси предстоит теснее взаимодействовать с Польшей по широкому кругу вопросов, в том числе социального обеспечения, культуры и спорта. Напомню, что следующие Европейские игры примет Краков. А в Минске эти соревнования посетила большая польская делегация. Польша представляет для нас интерес и с точки зрения трансграничного сотрудничества. Мы готовим к подписанию документы, связанные с объектами на железнодорожных и автомобильных пунктах пропуска на госгранице, а также об использовании и охране трансграничных вод.