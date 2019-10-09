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«С Польшей работаем добрососедски и прагматично». Посол Беларуси - об экспорте, АЭС и инвестициях
10.10.2019 08:13 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Власти Беларуси работают над тем, чтобы видоизменить структуру белорусского экспорта в Польшу. Пока доминируют нефтепродукты, но есть желание усилить позиции машиностроения и агропромышленного комплекса. Об этом TUT.BY рассказал посол Беларуси в Польше Владимир Чушев в кулуарах Варшавского форума по безопасности.
Чушев возглавил белорусскую дипмиссию в Польше в начале 2019 года. До этого он был послом Беларуси в Сербии.
Сейчас Владимиру Чушеву выпал более масштабный проект. Польша — это один из крупнейших экономических партнеров Беларуси. Западная соседка является пятым инвестором в экономику Беларуси и занимает шестое место по показателям белорусского экспорта и товарооборота в целом.
В январе-июне 2019 года объем белорусско-польского товарооборота составил 1,287 млрд долларов, что на 0,8% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом объем белорусского экспорта в Польшу составил 662,6 млн долларов (минус 1,6%), польский импорт — 624,6 млн долларов (плюс 0,1%).
Основные позиции белорусского экспорта в Польшу — это нефтепродукты, сжиженный газ, металлопродукция, удобрения, лесоматериалы. Польский импорт включает фрукты, овощи, лекарства, аккумуляторы, полимеры, бумагу и так далее.
По словам Владимира Чушева, небольшое снижение белорусского экспорта по итогам первого полугодия связано, в том числе, и с проблемой «грязной» нефти.
— Однако по итогам годам у нас есть все предпосылки преодолеть рубеж товарооборота прошлого года в 2,551 млрд долларов. Экспорт, не связанный с нефтянкой, вырос на 7% по сравнению с 2018 годом. Усилились позиции сложнотехнической продукции, деревообработки, — сказал дипломат.
Посол признал, что структуру белорусского экспорта «нельзя назвать сбалансированной».
— Очень чувствительны нефтепродукты, которые занимают в общем объеме экспорта 45−50% и более. Поэтому работаем над тем, чтобы структуру белорусского экспорта постепенно видоизменять, усиливая позиции агропромышленного комплекса, машиностроения, — пояснил Владимир Чушев.
Еще одна актуальная тема белорусско-польских отношений — это торговля электроэнергией. Возможности Беларуси по экспорту после ввода в строй БелАЭС усилятся. В качестве потенциальных покупателей электроэнергии белорусские власти рассматривают соседние страны — Литву, Латвию, Польшу, Украину. Из них Литва, которая сейчас является главным покупателем электроэнергии из Беларуси,
— Работа по этому вопросу ведется со всеми странами-соседями, в том числе и с Польшей. Надеюсь, позиция польской стороны будет конструктивная. Какая она сегодня? На международных площадках польская сторона, в отличие от той же Литвы, негативной риторикой не отличается. Это нас обнадеживает, — говорит Владимир Чушев. — По моей информации, какого-то однозначного мнения польской стороны обозначено не было. Возможно, она находится в процессе созревания к более серьезному обсуждению данного вопроса. Со своей стороны Беларусь должна предложить взаимовыгодные условия для партнеров.
Стоит отметить, что месяц назад министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский
Весьма перспективными направлениями Владимир Чушев назвал метало- и деревообработку, пищевую промышленность, строительство. Именно в этих сферах Беларусь и Польша могли бы создавать новые совместные предприятия.
Сегодня в Беларуси зарегистрировано более 330 предприятий с участием польского капитала. Из них более 200 — совместные предприятия.
— Когда мы говорим, что сначала контакты, а потом контракты, то подразумеваем, что в результате системной работы, обмена делегациями, появляются позитивные практические результаты. Ведется работа не только по развитию торговых отношений, а и по созданию совместных предприятий. Польский бизнес хочет вести деятельность за пределами страны, в том числе и в Беларуси. Их интересуют не только приграничные области. Намечаются проекты в Гомеле, Минске, Витебске. В целом, нам важно налаживать прямые связи между регионами и активно их развивать. Как пример — недавнее открытие почетного консульства Беларуси в Катовице.
Что касается белорусских инвестиций в Польшу, то они небольшие, констатировал посол.
— Чтобы в целом развивать белорусско-польские отношения, необходимо повышать уровень политического диалога, интенсивность контактов. Работать с нашим ближайшим соседом надо прагматично, на принципах добрососедства и равноправия, — говорит Владимир Чушев. — Беларуси предстоит теснее взаимодействовать с Польшей по широкому кругу вопросов, в том числе социального обеспечения, культуры и спорта. Напомню, что следующие Европейские игры примет Краков. А в Минске эти соревнования посетила большая польская делегация. Польша представляет для нас интерес и с точки зрения трансграничного сотрудничества. Мы готовим к подписанию документы, связанные с объектами на железнодорожных и автомобильных пунктах пропуска на госгранице, а также об использовании и охране трансграничных вод.
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Власти Беларуси работают над тем, чтобы видоизменить структуру белорусского экспорта в Польшу. Пока доминируют нефтепродукты. Но есть желание усилить позиции...
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