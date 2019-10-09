ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МИД Беларуси озабочен ростом напряженности на северо-востоке Сирии

10.10.2019 08:20 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

МИД Беларуси призывает вернуться к диалогу и политическому, а не военному урегулированию кризиса на северо-востоке Сирии, где Турция начала наземную операцию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.


Фото: Reuters

— В Беларуси с глубокой озабоченностью следят за ростом напряженности на северо-востоке Сирии, — заявили в МИД Беларуси.

В ведомстве читают важным, чтобы все стороны «действовали в русле совместных договоренностей, достигнутых в рамках Астанинского процесса и избегали действий, которые могут привести к эскалации ситуации».

— Призываем в экстренном порядке вернуться к диалогу в целях поиска политических способов урегулирования кризиса при уважении территориальной целостности Сирии, которая является неотъемлемым фактором для поступательного восстановления и развития страны, — отметили в МИД.

Напомним, 9 октября Турция начала военную операцию «Источник мира» на востоке реки Евфрат в Сирии. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что операция направлена против организаций, которые Анкара считает террористическими — РПК (Рабочая партия Курдистана) и СНС («Силы народной самообороны»). Также Эрдоган намерен бороться с «Исламским государством».

Сначала были нанесены удары с воздуха. Были атакованы авиабаза «Рами» возле города Айн Иса, объекты террористов в районах деревень Алук, Мустел, Эсадийе, Фендер и Хушан, в районе Расулайн, в окрестностях районов Дерик и Камышлы. Затем началась наземная фаза. СМИ сообщают о гибели 15 человек.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МИД Беларуси призывает вернуться к диалогу и политическому, а не военному урегулированию кризиса на северо-востоке Сирии, где Турция начала наземную операцию.
 
Новости дня
Новости экономики
 
«С Польшей работаем добрососедски и прагматично». Посол Беларуси - об экспорте, АЭС и инвестициях
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.10.2019
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Soligorsk News

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • футболка кельвин кляйн мужская вот
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика