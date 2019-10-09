МИД Беларуси озабочен ростом напряженности на северо-востоке Сирии

Источник материала: Tut.by

МИД Беларуси призывает вернуться к диалогу и политическому, а не военному урегулированию кризиса на северо-востоке Сирии, где Турция начала наземную операцию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



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— В Беларуси с глубокой озабоченностью следят за ростом напряженности на северо-востоке Сирии, — заявили в МИД Беларуси.

В ведомстве читают важным, чтобы все стороны «действовали в русле совместных договоренностей, достигнутых в рамках Астанинского процесса и избегали действий, которые могут привести к эскалации ситуации».

— Призываем в экстренном порядке вернуться к диалогу в целях поиска политических способов урегулирования кризиса при уважении территориальной целостности Сирии, которая является неотъемлемым фактором для поступательного восстановления и развития страны, — отметили в МИД.

Напомним, 9 октября Турция начала военную операцию «Источник мира» на востоке реки Евфрат в Сирии. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что операция направлена против организаций, которые Анкара считает террористическими — РПК (Рабочая партия Курдистана) и СНС («Силы народной самообороны»). Также Эрдоган намерен бороться с «Исламским государством».

Сначала были нанесены удары с воздуха. Были атакованы авиабаза «Рами» возле города Айн Иса, объекты террористов в районах деревень Алук, Мустел, Эсадийе, Фендер и Хушан, в районе Расулайн, в окрестностях районов Дерик и Камышлы. Затем началась наземная фаза. СМИ сообщают о гибели 15 человек .