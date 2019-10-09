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МИД Беларуси озабочен ростом напряженности на северо-востоке Сирии
10.10.2019 08:20 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
МИД Беларуси призывает вернуться к диалогу и политическому, а не военному урегулированию кризиса на северо-востоке Сирии, где Турция начала наземную операцию. Об этом
— В Беларуси с глубокой озабоченностью следят за ростом напряженности на северо-востоке Сирии, — заявили в МИД Беларуси.
В ведомстве читают важным, чтобы все стороны «действовали в русле совместных договоренностей, достигнутых в рамках Астанинского процесса и избегали действий, которые могут привести к эскалации ситуации».
— Призываем в экстренном порядке вернуться к диалогу в целях поиска политических способов урегулирования кризиса при уважении территориальной целостности Сирии, которая является неотъемлемым фактором для поступательного восстановления и развития страны, — отметили в МИД.
Напомним, 9 октября Турция начала
Сначала были нанесены удары с воздуха. Были атакованы авиабаза «Рами» возле города Айн Иса, объекты террористов в районах деревень Алук, Мустел, Эсадийе, Фендер и Хушан, в районе Расулайн, в окрестностях районов Дерик и Камышлы. Затем началась наземная фаза. СМИ сообщают о
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МИД Беларуси призывает вернуться к диалогу и политическому, а не военному урегулированию кризиса на северо-востоке Сирии, где Турция начала наземную операцию.
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