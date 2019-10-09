Чем отличается «безвиз» от «золотой визы»? Семь стран, которые дадут вид на жительство за покупку недвижимости

Кипр

Солнечная республика Кипр уже не первый год приветствует иностранных инвесторов на своих курортах. Все дело в том, что здесь за щедрые вложения в недвижимость острова можно получить не только «золотую визу», но и сразу «золотой паспорт», что невозможно в других европейских странах. Из-за большого количества желающих тут даже были введены квоты – не более 700 «паспортов инвестора» в год.

Начнем с «постоянного вида на жительство». Кто же может оперативно стать обладателем ПМЖ на Кипре? Здесь все просто. Для того чтобы получить бессрочное ПМЖ, дающее право круглогодичного проживания на острове и беспрепятственного перемещения по многим странам мира, достаточно приобрести дом или квартиру на Кипре на сумму от 300 тысяч евро.

Если же вы обладаете достаточным финансовым запасом и хотите как можно быстрее получить настоящий паспорт, вам нужно приобрести на острове дом или квартиру на сумму не менее 2 миллионов евро (есть варианты с коммерческой недвижимостью или облигациями на эту же сумму). Стать участником программы «Инвестиция в обмен на гражданство» может фактически любой человек. Главное – иметь достаточные финансовые средства и быть готовым ответить на вопрос об их происхождении (все заявители проходят тщательную проверку). В случае положительного решения, кипрские ПМЖ и паспорта получает не только инвестор, но и все члены его семьи, включая детей до 28 лет.

Греция

Условия получения вида на жительство за инвестиции в Греции довольно лояльные. Стать практически полноправным жителем Эллады можно за сумму всего 250 тысяч евро. Таковой должна быть стоимость купленной вами греческой недвижимости. Согласно условиям государственной программы Греции, любой иностранец, купивший дом, квартиру или даже офис за 250 тысяч евро и более, имеет право на упрощенное получение ВНЖ (временного вида на жительство). В итоге покупка домика на Корфу или Тасосе может стать заветным пропуском в Евросоюз. В нежаркие весенние и осенние месяцы домиком у моря можно наслаждаться самому, а в высокий сезон недвижимость можно выгодно сдавать туристам.

Испания

Испания – страна, которая ежегодно выдает около 2-3 тысяч «золотых виз». Особенно активно этой возможностью пользуются наши восточные соседи – россияне. В отличие от Кипра, здесь заявитель и члены его семьи по упрощенной схеме получают не паспорт, а только визу и затем ВНЖ.

Для того чтобы получить «золотую визу», необходимо приобрести недвижимость на сумму 500 тысяч евро. Другие возможные варианты – открытие бизнеса и создание реальных рабочих мест, приобретение акций или оформление вклада в банке размером от 1 миллиона евро, а также – выкуп государственных облигаций стоимостью от 2 миллионов евро.