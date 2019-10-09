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Чем отличается «безвиз» от «золотой визы»? Семь стран, которые дадут вид на жительство за покупку недвижимости
10.10.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
На сегодняшний день белорусам не нужна виза для посещения более чем 40 стран мира, еще в нескольких десятках стран получить визу можно по прилету. Однако «безвиз» не означает, что в Турции, Черногории или Израиле можно жить годами. Более того, «годами» нельзя жить, к примеру, и в Риге, Барселоне или Афинах, даже при наличии годового «шенгена». Для того чтобы беспрепятственно находится за рубежом долгое время, необходим вид на жительство. И самый быстрый способ его получить – покупка недвижимости. В этом случае инвестор получает так называемую «золотую визу», а значит, может находиться в интересуемой его стране сколь угодно долго. Мы узнали, где и за сколько белорусы могут получить «золотую визу».
Кипр
Солнечная республика Кипр уже не первый год приветствует иностранных инвесторов на своих курортах. Все дело в том, что здесь за щедрые вложения в недвижимость острова можно получить не только «золотую визу», но и сразу «золотой паспорт», что невозможно в других европейских странах. Из-за большого количества желающих тут даже были введены квоты – не более 700 «паспортов инвестора» в год.
Начнем с «постоянного вида на жительство». Кто же может оперативно стать обладателем ПМЖ на Кипре? Здесь все просто. Для того чтобы получить бессрочное ПМЖ, дающее право круглогодичного проживания на острове и беспрепятственного перемещения по многим странам мира, достаточно приобрести
Если же вы обладаете достаточным финансовым запасом и хотите как можно быстрее получить настоящий паспорт, вам нужно приобрести на острове дом или квартиру на сумму не менее 2 миллионов евро (есть варианты с коммерческой недвижимостью или облигациями на эту же сумму). Стать участником программы «Инвестиция в обмен на гражданство» может фактически любой человек. Главное – иметь достаточные финансовые средства и быть готовым ответить на вопрос об их происхождении (все заявители проходят тщательную проверку). В случае положительного решения, кипрские ПМЖ и паспорта получает не только инвестор, но и все члены его семьи, включая детей до 28 лет.
Греция
Условия получения вида на жительство за инвестиции в Греции довольно лояльные. Стать практически полноправным жителем Эллады можно за сумму всего 250 тысяч евро. Таковой должна быть стоимость купленной вами греческой недвижимости. Согласно условиям государственной программы Греции, любой иностранец, купивший дом, квартиру или даже офис за 250 тысяч евро и более, имеет право на упрощенное получение ВНЖ (временного вида на жительство). В итоге покупка
Испания
Испания – страна, которая ежегодно выдает около 2-3 тысяч «золотых виз». Особенно активно этой возможностью пользуются наши восточные соседи – россияне. В отличие от Кипра, здесь заявитель и члены его семьи по упрощенной схеме получают не паспорт, а только визу и затем ВНЖ.
Для того чтобы получить «золотую визу», необходимо приобрести недвижимость на сумму 500 тысяч евро. Другие возможные варианты – открытие бизнеса и создание реальных рабочих мест, приобретение акций или оформление вклада в банке размером от 1 миллиона евро, а также – выкуп государственных облигаций стоимостью от 2 миллионов евро.
Среди плюсов такого способа переезда в Испанию – понятные условия, оперативное получение документов, возможность получения ВНЖ для всей семьи, отсутствие экзаменов или каких-либо тестов на знание языка. Испанский вид на жительство позволяет своему обладателю легально жить в Испании, пользоваться всеми благами этого государства и беспрепятственно путешествовать по всему миру.
Среди минусов нужно упомянуть то, что, даже приобретая недвижимость или государственные облигации на довольно внушительные суммы, получить
Где белорусы могут получить «золотую визу» (вид на жительство с правом проживания в стране) в обмен на инвестиции?
Латвия
Наша северная соседка Латвия тоже не против инвестиций в экономику страны. Чтобы получить «золотую визу» этого государства, нужны как минимум 250 тысяч евро. Еще несколько лет назад ставки были гораздо ниже, но из-за большого количества желающих порог инвестиций пришлось поднять.
Латвийская «виза инвестора» выдается на пять лет. Ее обладатель может беспрепятственно перемещаться по всей Европе и многим странам мира, а через 10 лет – претендовать на паспорт ЕС. Помимо покупки коммерческой или
Мальта
Маленькое островное государство в Средиземном море (рядом – итальянская Сицилия) уже не первый год выдает «золотые визы» иностранным инвесторам, готовым вложить свои капиталы в развитие Мальты. Для того чтобы завоевать доверие мальтийских властей, нужно осуществить «благотворительный» взнос в казну в размере 30 тысяч евро, приобрести недвижимость на сумму не менее 270-320 тысяч евро (в зависимости от района) и обязательно инвестировать 250 тысяч евро в государственные облигации. К слову, Мальта – одна из стран, которая позволяет заявителям заменить покупку
Португалия
Португальскую «золотую визу» называют одной из самых привлекательных в Европе. Португальцы подготовили для потенциальных инвесторов довольно внушительный список разнообразных вариантов для вложения средств. Это может быть и бизнес, и недвижимость, и поддержка местных фондов, и даже финансовый вклад в научно-исследовательскую деятельность. Что касается недвижимости, то для получения «визы инвестора» достаточно приобрести
Куда белорусы могут поехать без визы?
Черногория
Недвижимость в этой стране уже давно скупают выходцы из СНГ. В Черногории чудесное Адриатическое море, красивая природа и более или менее понятный язык. Что касается ВНЖ, то его здесь выдают за покупку недвижимости любой стоимости. Но нюанс в том, что черногорский ВНЖ не дает никаких особых прав, кроме долговременного пребывания в стране. Да, когда Черногория вступит в ЕС (возможно, в 2025 году), этот статус поможет беспрепятственно путешествовать по Европе, но пока так, как есть. Другое дело – полноценное черногорское гражданство. С ним перемещаться по Евросоюзу без виз можно уже сейчас.
Учитывая интерес иностранцев к получению черногорского паспорта, в январе этого года черногорское правительство озвучило программу «Гражданство за инвестиции». И чтобы получить «золотой паспорт» Монтенегро, необходимо инвестировать 100 тысяч евро в фонд развития страны, вложить в
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Чем отличается «безвиз» от «золотой визы»? Семь стран, которые дадут вид на жительство за покупку недвижимости
На сегодняшний день белорусам не нужна виза для посещения более чем 40 стран мира, еще в нескольких десятках стран получить визу можно по прилету. Однако «безвиз» не...
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