«Боюсь покупать жилье у неблагополучной семьи». Эксперт объясняет, как не попасть в суд после сделки

Источник материала: realt.by

В новом обзоре разбираем сложные ситуации, с которыми наши читатели обратились к экспертам рынка этой осенью. Среди поднятых тем – покупка жилья, строительство дома, законодательство в сфере недвижимости. Свой вопрос юристам и риэлтерам можно задать здесь .

Читательница Realt.by Виктория Куранакова оказалась перед сложным выбором. Женщина планирует покупку жилья в кредит, но боится, что сделка приведет ее в суд, из-за того, что у продавцов сложные взаимоотношения. Планируется, что 90% стоимости в жилья покроют кредитные деньги, которые поступят на карту собственника дома, а вот поделится он с бывшей супругой выручкой или нет, Виктория не знает:

«Первоначальный взнос в сумме 10% от стоимости я должна внести в БТИ при специалисте, который зарегистрирует этот факт. Этот первый взнос я делаю на владельца дома (по бумагам) и его бывшую супругу, с которой это жилье было приобретено совместно (она там прописана, а так же ее сын от первого брака). Далее, после оформления всех процедур, банк перечисляет оставшуюся сумму на счет продавца (владельца дома). Эту сумму он должен поделить с бывшей супругой (официально ли?). Вопрос первый: как и когда я смогу выписать из дома прописанных в нем людей? Второй: как мне не попасть в ситуацию, когда его бывшая жена после внесения мной первого взноса не пойдет в суд с проблемой о введение ее в заблуждение о принятии решения и не расторгнет договор купли/продажи?».

Отвечает директор АН «Уласны дах» Людмила Лепарская :

— При использовании кредита деньги перечисляются собственнику. Вы передадите первую сумму — у вас будет заключен договор купли-продажи, при котором супруга даст согласие на отчуждение квартиры, и в договоре не будет сохранено право проживания в квартире (почитайте внимательно договор). Можно предусмотреть открытие двух счетов (по согласованию с банком) с прописанными в договоре точными суммами двум сторонам.

Перерегистрацию бывшей супруги и ее сына можно оговорить заранее. Обычно определяются сроки перерегистрации и освобождения устно или письменно. Я бы на вашем месте подписала бы такой документ с указанием точных сроков или настояла на снятии с регистрации до сделки. В случае каких-либо проблем со снятием с регистрации и освобождением у вас есть право обратиться в суд. Судебные расходы обычно оплачивает виновная сторона.

Алексей Корбут давно планирует построиться на дачном участке, но не может разобраться в законодательстве. Документы предписывают одно, друзья рекомендуют другое – за квалифицированным советом он обратился к нашим экспертам:

«Добрый день! Есть участок в садовом товариществе. Уже долго разбираюсь с пожарными нормами, чтобы сделать проект для дома. На первый взгляд, все просто, а по факту много подводных камней. Так, к примеру, соседский дом удален от забора на два метра. Дом построен давно, но зарегистрирован он или нет, я не знаю. Согласно пожарным нормам, я должен строиться на расстоянии трех метров от забора и шести метров от соседского дома. Как сказал мне знакомый архитектор - если дом соседа уже зарегистрирован, то это мои проблемы, и я должен независимо от забора отступать 6 м от соседа. С соседями отношения хорошие, но я бы хотел точно узнать, как мне правильно отступать, чтобы в дальнейшем не «болела голова». Главный вопрос: куда я могу обратиться, чтобы мне дали точные ответы? В сельсовет или к пожарникам? Должна же быть хотя бы платная информационная услуга».

Отвечает менеджер по загородной недвижимости «ТВОЯ СТОЛИЦА∙АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ» Лариса Самусенкова :

— Решение данного вопроса необходимо начинать с председателя садового товарищества. У него должен быть на руках утвержденный проект всего поселка. Следующий необходимый шаг – консультация в кадастровом агентстве, к которому относится данное садовое товарищество. Именно здесь в конечном итоге собственник согласовывает всю документацию, в том числе проект дома. Только после этого можно двигаться дальше.

Популярный вопрос задает семья из Минска. Пара с несовершеннолетним ребенком хочет поменять свою «однушку» на «двушку», и, как часто бывает, «цепочка» сделок усложняет процесс переезда. Семья интересуется: «Как быстро нужно будет освободить жилье при продаже, а также необходимо ли выписаться из квартиры до сделки или можно какое-то время подождать, купить квартиру и тогда переписаться?».

Отвечает специалист по недвижимости ООО "Центр риэлтерских услуг «Квартиры Столицы»" Александр Новик :

— В случае если нет альтернативной площади, куда возможно перерегистрироваться и переехать до продажи квартиры, по согласованию с покупателем возможно подписать дополнительное соглашение об освобождении квартиры после подписания основного договора-купли продажи, в котором покупатель пропишет срок, в течение которого Вы обязуетесь освободить квартиру. Как правило это 1-2 недели после продажи квартиры, но можно пробовать согласовывать и больше.

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