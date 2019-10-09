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Всемирный банк прогнозирует резкое падение ВВП Беларуси

10.10.2019 10:41 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Темпы роста белорусской экономики начнут замедляться уже в 2019 году, а к 2021 прирост ВВП лишь немного превысит один процент.

Как говорится в октябрьском отчете Всемирного банка об экономической ситуации в Европе и Центральной Азии, после экономического роста на 3% в минувшем году, рост ВВП Беларуси в 2019 году составит 1,5%, в 2020 году — 1,3%, в 2021 году — 1,2%.

Во Всемирном банке полагают, что Беларусь в 2019 году войдет в регионе в число аутсайдеров по темпам экономического роста: из 24 стран Европы и Центральной Азии, экономики которых проанализировал Всемирный банк, Беларусь по темпам экономического роста займет 22-е место, ниже расположится Россия  (прогноз роста экономики - 1%), на 24-м месте расположится Турция с нулевым темпом роста.

Эксперты отмечают, что рост экономики Беларуси в 2019 году будет зависитеть от компенсации Россией налогового маневра, а в будущем - от необоснованного роста зарплат, ситуации с торговлей, промышленностью и сельским хозяйством.
 
Отметим, что в апреле этого года Всемирный банк уже ухудшал прогноз развития белорусской экономики на 2019-2021 годы: согласно апрельской оценке Всемирного банка, рост ВВП Беларуси в 2019 году составит 2,2%, в 2020 году — 2,4%, в 2021 году — 2,1%. Однако теперь эксперты погалают, что ситуация будет значительно хуже.
 
Официальная статистика в Беларуси говорит о том, что за январь-август ВВП в стране вырос на 1,1%. Ключевыми показателями эффективности работы правительства и Нацбанка на 2020 год предлагается определить темп роста ВВП - 102,5%, темп роста производительности труда - 102,1%, привлечение прямых иностранных инвестиций в объеме $1,7 млрд, инфляция за год не должна превысить 5%.
 
 
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Темпы роста белорусской экономики начнут замедляться уже в 2019 году, а к 2021 прирост ВВП лишь немного превысит один процент.
 
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