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Ермошина о трети «старых» депутатов среди кандидатов в новые: Это абсолютно нормально

10.10.2019 11:29 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Глава ЦИК Лидия Ермошина считает, что желание трети действующих депутатов Палаты представителей повторно баллотироваться на выборах — вполне нормально. Именно эти люди смогут поделиться опытом с новыми депутатами парламента. Такое мнение Лидия Ермошина высказала журналистам перед заседанием ЦИК.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

По данным ЦИК из действующих депутатов Палаты представителей повторно баллотируются в парламент 34 человека, то есть 31%, что полностью соответствует пожеланию Александра Лукашенко.

В сентябре во время встречи с председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко президент Беларуси высказал мнение, что около 30−35% нынешнего состава Палаты представителей снова должны побороться за депутатский мандат. Это, подчеркнул он, поможет сохранить преемственность в белорусском парламенте.

По мнению Лидии Ермошиной в таком желании депутатов нет ничего необычного.

— Во-первых, это личное дело самих депутатов — идти на второй срок. Во-вторых, я бы вообще сказала, что это очень нормально. Если мы обратимся к международному опыту, то там политическая деятельность давно является профессиональной, где люди, в общем-то, работают в парламенте либо в подобных структурах большую часть своей жизни, избираясь каждый раз в новый созыв, — считает глава ЦИК.

Ермошина также добавила, что такое количество депутатов предыдущего созыва в обновленном парламенте создаст преемственность и обеспечит «самым необходимым опытом новичков, что позволит им начать работу вполне полноценно».

 
 
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Глава ЦИК считает, что такое количество депутатов предыдущего созыва в обновленном парламенте создаст преемственность и обеспечит «самым необходимым опытом...
 
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