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По требованию президента Минфин доработал бюджет: за счет чего сократили дефицит

10.10.2019 12:05 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

После доработки проекта бюджета Беларуси на 2020 год его дефицит сокращен с 1,3% до 1% ВВП или до 990 млн рублей, заявил журналистам министр финансов Беларуси Максим Ермолович.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Это удалось в том числе за счет более напряженного задания по перечислению в бюджет части прибыли госпредприятий в бюджет, — пояснил министр,

Ермолович признал, что на размер дефицита существенно влияет проблема российского налогового маневра.

— В 2020 году по сравнению с 2019-м доходы консолидированного бюджета практически не возрастают, и несмотря на то, что экономика растет в номинальном выражении ВВП, доходы бюджета при этом в номинальном выражении практически неизменны. Оказывает влияние налоговый маневр с точки зрения формирования доходов бюджета по ввозным таможенным пошлинам на нефтепродукты, выработанные из российской нефти. К этой ситуации бюджет мы вынуждены адаптировать, сокращать господдержку, проводить более жесткую бюджетную политику, более рационально и экономно использовать каждый бюджетный рубль, — подчеркнул Ермолович.

Глава Минфина отметил, что в рамках доработки ключевых макроэкономических документов на 2020 год приняты дополнительные решения о том, чтобы в 2020 году «реализовать комплекс мер по снижению государственной поддержки организаций на 10% по сравнению с текущим годом».

— По поручению главы государства, эти средства перенаправляются на сокращение дефицита бюджета и решение социальных задач, — сказал он.

Кроме того была отмечена необходимость консолидации в бюджете государственных внебюджетных фондов и при доработке проекта закона были консолидированы в бюджете два таких фонда.

— Теперь все государственные целевые внебюджетные фонды находятся в бюджете и будут исполняться в соответствии с установившейся бюджетной практикой, полностью подчиняться бюджетному законодательству. Единственным внебюджетным фондом в экономической системе Беларуси остается Фонд соцзащиты населения, он в соответствии с Конституцией является внебюджетным, — сказа Ермолович.

— Мы добились целого ряда достаточно прогрессивных мер бюджетной политики. Во-первых, максимально консолидировали все средства госорганизаций в рамках единого бюджета. Реализовали подходы к поэтапному сокращению поддержки коммерческих организаций и выходу их на самостоятельную работу без каких-то мер финансовой поддержки. Мы заложили дополнительные стимулы повышению эффективности экспорта финансовыми инструментами, чтобы реализовать более напряженный график работы экономики в 2020 году, — резюмировал министр.

Напомним, 19 сентября Александр Лукашенко на совещании с экономическим блоком, назвал планы правительства на 2020 год «недостаточно напряженными» отправил пакет документов на доработку. Правительству пришлось спешно пересматривать планы, поскольку глава государства поручил рассмотреть проект бюджета и основных направлений денежно-кредитной политики текущим составом парламента.

 
 
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После доработки проекта бюджета Беларуси на 2020 год его дефицит сокращен с 1,3% до 1% ВВП или до 990 млн рублей, заявил журналистам министр финансов Беларуси Максим...
 
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