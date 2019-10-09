В Минске КГК выявил схему, по которой санкционные грибы из Польши продавали в Россию

Источник материала: Tut.by

Пресечена незаконная деятельность группы граждан, которые занимались поставками «санкционки» из Евросоюза в Россию — шампиньонов. Об этом сообщает пресс-служба Комитета госконтроля.



Фото: fsvps.ru

По данным следствия, белорусы организовали поставку крупных партий шампиньонов из Польши с использованием реквизитов белорусских компаний.

«Грибы фурами завозили в Беларусь, перегружали в автомобили аналогичной модели и цвета, которые следовали с вином из Литвы в Россию. После пломбирования большегрузы с дубликатами российских регистрационных знаков и технических паспортов, а также с документами на товар из Литвы доставляли шампиньоны в Россию, где продукция реализовывалась конечному потребителю за наличный расчет», — рассказали в ведомстве.

В бухгалтерском учете белорусских компаний выручка от продажи санкционной продукции в России не отражалась. Чтобы скрыть этот факт, считает КГК, организаторы постановок оформляли фиктивные документы о продаже грибов белорусским предпринимателям.

Предполагаемый ущерб от неуплаты налогов оценивают в сумму более 1,6 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).