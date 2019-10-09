|
Потери Беларуси от налогового маневра за два года составят 800 млн долларов
10.10.2019 12:28 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Беларусь оценивает потери на следующий год от налогового маневра России в размере 400 миллионов долларов, заявил министр финансов Беларуси Максим Ермолович.
«Суммарно эти потери оцениваются в 800 миллионов долларов, 400 миллионов за 2019 год и 400 миллионов на 2020 год», – сказал Ермолович.
Переговоры по вопросу возмещения этих потерь, по словам чиновника, «пока в процессе»,
РФ и Беларусь смогут прийти к компромиссу по вопросу компенсации Беларуси потерь от проводимого в РФ налогового маневра, но уровень поддержки пятилетней давности уже недостижим, считает старший аналитик Argus Media Сергей Агибалов.
«Но и ничего критичного в связи с этим ожидать не стоит», - подчеркнул эксперт.
По его словам, проведение налогового маневра в нефтяной отрасли РФ означает перестройку системы,
Потери белорусской стороны от российского налогового маневра могут превысить 14 млрд долларов,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь оценивает потери на следующий год от налогового маневра России в размере 400 миллионов долларов, заявил министр финансов Беларуси Максим Ермолович.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)