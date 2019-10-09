Потери Беларуси от налогового маневра за два года составят 800 млн долларов

Беларусь оценивает потери на следующий год от налогового маневра России в размере 400 миллионов долларов, заявил министр финансов Беларуси Максим Ермолович.

«Суммарно эти потери оцениваются в 800 миллионов долларов, 400 миллионов за 2019 год и 400 миллионов на 2020 год», – сказал Ермолович.

Переговоры по вопросу возмещения этих потерь, по словам чиновника, «пока в процессе», передает «Спутник».

По данным «Белнефтехима» , потери из-за налогового маневра по результатам 9 месяцев составили 240 миллионов долларов.

РФ и Беларусь смогут прийти к компромиссу по вопросу компенсации Беларуси потерь от проводимого в РФ налогового маневра, но уровень поддержки пятилетней давности уже недостижим, считает старший аналитик Argus Media Сергей Агибалов.

«Но и ничего критичного в связи с этим ожидать не стоит», - подчеркнул эксперт.

По его словам, проведение налогового маневра в нефтяной отрасли РФ означает перестройку системы, сообщает «Прайм».