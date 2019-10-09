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Потери Беларуси от налогового маневра за два года составят 800 млн долларов

10.10.2019 12:28 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Беларусь оценивает потери на следующий год от налогового маневра России в размере 400 миллионов долларов, заявил министр финансов Беларуси Максим Ермолович.

«Суммарно эти потери оцениваются в 800 миллионов долларов, 400 миллионов за 2019 год и 400 миллионов на 2020 год», – сказал Ермолович.

Переговоры по вопросу возмещения этих потерь, по словам чиновника, «пока в процессе», передает «Спутник».

По данным «Белнефтехима», потери из-за налогового маневра по результатам 9 месяцев составили 240 миллионов долларов.

РФ и Беларусь смогут прийти к компромиссу по вопросу компенсации Беларуси потерь от проводимого в РФ налогового маневра, но уровень поддержки пятилетней давности уже недостижим, считает старший аналитик Argus Media Сергей Агибалов.

«Но и ничего критичного в связи с этим ожидать не стоит», - подчеркнул эксперт.

По его словам, проведение налогового маневра в нефтяной отрасли РФ означает перестройку системы, сообщает «Прайм».

Потери белорусской стороны от российского налогового маневра могут превысить 14 млрд долларов, заявил ранее посол Беларуси в РФ Владимир Семашко. Ранее белорусские власти оценивали потери нашей страны от налогового маневра в 300-500 млн долларов. При этом Александр Лукашенко называл эти потери несущественными, а поведение России, не желающей их компенсировать - нарушающим договоренности. Россия отказывается компенсировать Беларуси «налоговый маневр», но готова его смягчить.

 
 
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Беларусь оценивает потери на следующий год от налогового маневра России в размере 400 миллионов долларов, заявил министр финансов Беларуси Максим Ермолович.
 
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