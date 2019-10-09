ЦИК зарегистрировал всех кандидатов в члены Совета Республики

Источник материала: Tut.by

Центральная избирательная комиссия в четверг во время заседания зарегистрировала всех кандидатов, выдвинутых в регионах и в Минске в члены Совета Республики. Из действующих сенаторов в новый созыв баллотируется девять человек.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Минска в Совет Республики выдвинуто 8 кандидатов">Без Мясниковича и Щеткиной, но с Руммо. От Минска в Совет Республики выдвинуто 8 кандидатов

ЦИК рассмотрел кандидатуры и зарегистрировал по восемь кандидатов от каждой области и Минска. Из действующих сенаторов в новый созыв идут Олег Руммо, Елена Пантюхова, Александр Ляхов, Виктор Снежицкий, Валерий Гайдукевич, Василий Маркевич, Виктор Чайчиц, Анатолий Счастный, Юрий Деркач.

Избиратели, напомним, в выборах в Совет Республики не участвуют. 7 ноября на заседаниях местных советов депутатов базового уровня в каждой области и Минского городского совета депутатов пройдет тайное голосование. Восемь из 64 членов Совета Республики в соответствии с Конституцией назначаются президентом.

Совет Республики — верхняя палата Национального собрания. В его задачи входит рассмотрение законопроектов, принятых нижней палатой (Палатой представителей).