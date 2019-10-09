ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ЦИК зарегистрировал всех кандидатов в члены Совета Республики

10.10.2019 12:26 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Центральная избирательная комиссия в четверг во время заседания зарегистрировала всех кандидатов, выдвинутых в регионах и в Минске в члены Совета Республики. Из действующих сенаторов в новый созыв баллотируется девять человек.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Минска в Совет Республики выдвинуто 8 кандидатов">Без Мясниковича и Щеткиной, но с Руммо. От Минска в Совет Республики выдвинуто 8 кандидатов

ЦИК рассмотрел кандидатуры и зарегистрировал по восемь кандидатов от каждой области и Минска. Из действующих сенаторов в новый созыв идут Олег Руммо, Елена Пантюхова, Александр Ляхов, Виктор Снежицкий, Валерий Гайдукевич, Василий Маркевич, Виктор Чайчиц, Анатолий Счастный, Юрий Деркач.

Избиратели, напомним, в выборах в Совет Республики не участвуют. 7 ноября на заседаниях местных советов депутатов базового уровня в каждой области и Минского городского совета депутатов пройдет тайное голосование. Восемь из 64 членов Совета Республики в соответствии с Конституцией назначаются президентом.

Совет Республики — верхняя палата Национального собрания. В его задачи входит рассмотрение законопроектов, принятых нижней палатой (Палатой представителей).

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 17
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Избиратели, напомним, в выборах в Совет Республики не участвуют. 7 ноября на заседаниях местных советов депутатов базового уровня в каждой области и Минского...
 
Новости дня
Новости экономики
 
В Минске КГК выявил схему, по которой санкционные грибы из Польши продавали в Россию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика