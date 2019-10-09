Беларусь оценивает ежегодные потери от налогового маневра в $400 млн

Министерство финансов Беларуси оценивает потери из-за налогового маневра в российской нефтяной отрасли в 2020 году в 400 млн долларов. Еще столько же бюджет страны не досчитается в этом году.

Об этом рассказал журналистам глава Минфина Беларуси Максим Ермолович 10 октября в Палате представителей, пишет БЕЛТА .

«На следующий год потери будут 800 млн долларов с учетом накопленных 400 млн в этом году, еще 400 млн на следующий. 800 млн — это суммарно для экономики за 2019 и 2020 годы», — сказал он.

На вопрос, есть ли какие-то подвижки в переговорах с Россией по компенсации потерь, Ермолович ответил, что стороны находятся пока в процессе переговоров.