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Беларусь оценивает ежегодные потери от налогового маневра в $400 млн

10.10.2019 13:11 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Министерство финансов Беларуси оценивает потери из-за налогового маневра в российской нефтяной отрасли в 2020 году в 400 млн долларов. Еще столько же бюджет страны не досчитается в этом году.

Об этом рассказал журналистам глава Минфина Беларуси Максим Ермолович 10 октября в Палате представителей, пишет БЕЛТА.

«На следующий год потери будут 800 млн долларов с учетом накопленных 400 млн в этом году, еще 400 млн на следующий. 800 млн — это суммарно для экономики за 2019 и 2020 годы», — сказал он.

На вопрос, есть ли какие-то подвижки в переговорах с Россией по компенсации потерь, Ермолович ответил, что стороны находятся пока в процессе переговоров.

Напомним, что в сентября сообщалось о том, что Беларусь с начала года недополучила 520 млн рублей таможенных пошлин из-за налогового маневра России в нефтяной сфере. Паралельно со спорами о компесации налового маневра идут переговоры о подписании программы интеграции Беларуси и России, которые белорусские эксперты назвали национальными предательством и сдачей суверенитета. При этом в РФ неоднократно говорили о том, что отменять налоговый маневр не будут. «Налоговый маневр» - это суверенное право России, поэтому едва ли корректно говорить о какой бы то ни было "компенсации" для Минска, заявил недавно замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

 
 
Теги: Минск
 
 
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Министерство финансов Беларуси оценивает потери из-за налогового маневра в российской нефтяной отрасли в 2020 году в 400 млн долларов. Еще столько же бюджет страны не...
 
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