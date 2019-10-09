«У чиновников хороший уровень подготовки». Как Румас и Соболенко опробовали новые теннисные корты

Источник материала: Tut.by

Вечером 9 октября премьер-министр Беларуси Сергей Румас посетил физкультурно-оздоровительный центр рядом с Цнянским водохранилищем на окраине Минска. После официальной части Румас сыграл выставочный матч в паре с лучшей теннисисткой Беларуси Ариной Соболенко.





Новый ФОК открыл двери для всех желающих 2 сентября. Основное направление комплекса, против строительства которого некоторое время назад протестовали местные жители, — это теннис. Комплекс включает 8 кортов — половина из них расположена под открытым небом. Пока здесь делают ставку на детские группы. Дальше — больше. В планах значится строительство центра, который будет включать бассейн, тренажерный зал, фитнес-комнаты и ресторан. Будущее развитие комплекса как раз и обсудил Сергей Румас с хозяином ФОКа Петром Синкевичем, более известным как совладелец торгового центра «Экспобел».



Петр Синкевич (рядом с Сергеем Румасом) инвестировал в теннисный центр около пяти миллионов долларов

— В Беларуси теннисная инфраструктура развита неравномерно. В Минске дела обстоят неплохо. Во многом благодаря таким неравнодушным людям, как, например, Петр Николаевич [Синкевич], в столице появляются теннисные площадки. В областных городах и районных городам с этим есть сложности, — сказал Румас, отвечая на вопрос TUT.BY. — Думаю, чем мы будем лучше популяризировать игру ведущих белорусских теннисистов, а высокие результаты наших девушек являются хорошим для того примером, тем больше детишек будет приходить в секции.





Сергей Румас отметил, что правительство не рассматривает каких-либо программ по развитию этого вида спорта в стране. «Но наверняка таковые имеются в теннисной федерации», — сказал он.

После официальной части премьер-министру предложили опробовать новые корты. В пару к Румасу отрядили лучшую теннисисту Беларуси на данный момент Арину Соболенко. Их оппонентами стали министр финансов Максим Ермолович и капитан женской сборной Беларуси в Кубке федерации Татьяна Пучек.





После разминки чиновники и теннисистки сыграли один сет на счет. Победу одержала более статусная пара Румас-Соболенко — 7:5.





Впрочем, профессиональные теннисистки и болельщики отметили довольно хороший уровень игры топ-чиновников. Выяснилось, что Румас и Ермолович давно играют вместе в теннис. Регулярность зависит от занятости на работе и командировок. Более того, министр финансов старается участвовать в любительских турнирах.





— Стараемся [с Максимом Ермоловичем] два раза в неделю играть. Не всегда конечно получается. Обычно начинаем в 7 утра. По вечерам много работы. Сегодня сделали исключение из правил, — сказал Румас.



Сергей Румас облачился в синюю майку лондонского «Челси» с 10 номером и своей фамилией на спине. Известно, что старший сын премьер-министра является членом фан-клуба этого английского футбольного клуба

По словам Румаса и Ермоловича, им впервые довелось играть с игроком такого высокого рейтинга как у Арины Соболенко.

— Каково это играть против 16-й ракетки мира? Для результата — это бесполезная трата времени, — смеется Максим Ермолович. — Для опыта, конечно, очень здорово сыграть со звездами.

— Высокий уровень игры, конечно, ощущается. Когда видишь как [у Арины Соболенко] держится мяч, с каким кручением мяч пролетает над сеткой, то понимаешь, чтобы так играть, надо было начинать заниматься теннисом с самого детства, — вторит 49-летний Сергей Румас, который «более-менее регулярно» играет в теннис с 2001 года.





Хотя Арина Соболенко не стала отвечать на вопрос, какой процент ее возможностей был задействован в этом матче, но отметила хороший уровень подготовки Румаса и Ермоловича.

— Они показали довольно неплохой теннис. Я, честно скажу, ожидала, что будет проще играть. Хорошо подают, разыгрывают. В целом, я удивлена их хорошим уровнем подготовки, — сказала Соболенко.









Спросили у Арины Соболенко и о ее планах до конца года.

— Еще приму участие в двух итоговых турнирах, потом отпуск и подготовка к новому сезона, — сказал она.

Буквально месяц назад на фоне эмоциональных постов в соцсетях появились разговоры о том, что Соболенко может сменить тренера.

— Нет, в новом сезоне продолжу работу с Дмитрием Турсуновым, — ответила лучшая теннисистка Беларуси.



