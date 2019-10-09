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«У чиновников хороший уровень подготовки». Как Румас и Соболенко опробовали новые теннисные корты
10.10.2019 15:03 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вечером 9 октября премьер-министр Беларуси Сергей Румас посетил физкультурно-оздоровительный центр рядом с Цнянским водохранилищем на окраине Минска. После официальной части Румас сыграл выставочный матч в паре с лучшей теннисисткой Беларуси Ариной Соболенко.
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— В Беларуси теннисная инфраструктура развита неравномерно. В Минске дела обстоят неплохо. Во многом благодаря таким неравнодушным людям, как, например, Петр Николаевич [Синкевич], в столице появляются теннисные площадки. В областных городах и районных городам с этим есть сложности, — сказал Румас, отвечая на вопрос TUT.BY. — Думаю, чем мы будем лучше популяризировать игру ведущих белорусских теннисистов, а высокие результаты наших девушек являются хорошим для того примером, тем больше детишек будет приходить в секции.
Сергей Румас отметил, что правительство не рассматривает каких-либо программ по развитию этого вида спорта в стране. «Но наверняка таковые имеются в теннисной федерации», — сказал он.
После официальной части премьер-министру предложили опробовать новые корты. В пару к Румасу отрядили лучшую теннисисту Беларуси на данный момент Арину Соболенко. Их оппонентами стали министр финансов Максим Ермолович и капитан женской сборной Беларуси в Кубке федерации Татьяна Пучек.
После разминки чиновники и теннисистки сыграли один сет на счет. Победу одержала более статусная пара Румас-Соболенко — 7:5.
Впрочем, профессиональные теннисистки и болельщики отметили довольно хороший уровень игры топ-чиновников. Выяснилось, что Румас и Ермолович давно играют вместе в теннис. Регулярность зависит от занятости на работе и командировок. Более того, министр финансов старается участвовать в любительских турнирах.
По словам Румаса и Ермоловича, им впервые довелось играть с игроком такого высокого рейтинга как у Арины Соболенко.
— Каково это играть против 16-й ракетки мира? Для результата — это бесполезная трата времени, — смеется Максим Ермолович. — Для опыта, конечно, очень здорово сыграть со звездами.
— Высокий уровень игры, конечно, ощущается. Когда видишь как [у Арины Соболенко] держится мяч, с каким кручением мяч пролетает над сеткой, то понимаешь, чтобы так играть, надо было начинать заниматься теннисом с самого детства, — вторит 49-летний Сергей Румас, который «более-менее регулярно» играет в теннис с 2001 года.
Хотя Арина Соболенко не стала отвечать на вопрос, какой процент ее возможностей был задействован в этом матче, но отметила хороший уровень подготовки Румаса и Ермоловича.
— Они показали довольно неплохой теннис. Я, честно скажу, ожидала, что будет проще играть. Хорошо подают, разыгрывают. В целом, я удивлена их хорошим уровнем подготовки, — сказала Соболенко.
Спросили у Арины Соболенко и о ее планах до конца года.
— Еще приму участие в двух итоговых турнирах, потом отпуск и подготовка к новому сезона, — сказал она.
Буквально месяц назад на фоне эмоциональных постов в соцсетях
— Нет, в новом сезоне продолжу работу с Дмитрием Турсуновым, — ответила лучшая теннисистка Беларуси.
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Вчера вечером премьер-министр Беларуси Сергей Румас посетил физкультурно-оздоровительный центр рядом с Цнянским водохранилищем на окраине Минска. Помимо...
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