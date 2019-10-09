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Любимцы феодала или драйвер роста? Что значат айтишники для экономики Беларуси

10.10.2019 15:31 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Роль резидентов ПВТ в экономике Беларуси и проблемы бизнес-климата обсудили на медиазавтраке «Реформы на 100 миллиардов», организованном Исследовательским центром ИПМ при финансовой поддержке ЕС управляющий VP Capital Belarus Николай Марковник и аналитик Сергей Чалый.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Модель в Беларуси выстроена так, что единственный источник дохода в стране — государство, — отметил Сергей Чалый. — Причем речь не только о зарплате, пособиях и пенсии, а о любом источнике дохода, включая предпринимательский.

По его мнению, в основе любого источника дохода у нас в стране лежит именно государство.

— Посмотрите на отношения власти с инвесторами, и нашими, и иностранными. Власть заверяет: мы для вас создали все условия, мы для вас все сделали. Это считается важнейшим и ключевым понятием, гарантирующим доход. Но это уже не предпринимательская прибыль, а рентный доход. И у такой благосклонности государства есть вторая сторона медали, — подчеркнул Сергей Чалый.

Речь о том, что когда выясняется, что бизнес работает и достаточно успешно, президенту обычно выражают благодарность (в пример он привел кейс со «Штадлером»), но тут у инвестора возникает «социальная ответственность» — требование что-то построить, вложить, взять на себя еще какой-то актив.

— То есть с точки зрения бизнес-климата заранее оценить свои издержки нельзя. Это делает бизнес-планирование очень сложным", — констатировал аналитик. — В этих условиях владельцы бизнесов — фактически временные управляющие. Мы получили сословное общество с разными правами, обязанностями, привилегиями.

Высшее сословие у нас, по мнению Чалого, — айтишники.

— У всякого уважающего себя монарха появляются алхимики — особенно когда казна в не самом хорошем состоянии, когда нужны деньги и вера в чудо, — сказал аналитик. Эту роль при Лукашенко исполнили айтишники, пообещавшие «монарху», что будут «добывать цифровое золото». Причем конечная цель в виде золота постоянно отдаляется, заявил он.

Николай Марковник парировал, что цель и обещания ИТ-сообщества вовсе не связаны с далекой перспективой, они уже реализуются.

— Около 1 млрд долларов экспортной выручки получили резиденты ПВТ за первое полугодие, по году больше будет больше 2 млрд долларов. Это почти в 2,5 раза больше, чем до дискуссии о ПВТ 2.0, — подчеркнул управляющий VP Capital Belarus.

Он напомнил, что по последним данным, ИТ-сектор стал реальным драйвером экономики страны и вносит основной вклад в прирост ВВП. За январь-август прирост ВВП составил 1,1%, и вклад предприятий сектора «информация и связь» составил почти половину — 0,5%. Такой же вклад в прирост ВВП внесли все другие виды деятельности вместе взятые.

Николай Марковник также напомнил исследование Исследовательского центра ИПМ о вкладе ПВТ в бюджет с учетом косвенных налогов работников. Речь идет о более чем 17% от выручки, то есть бюджет получает около 350 млн долларов от налогов резидентов ПВТ.

— Это объективно. А алхимия — это эмоции, — подчеркнул топ-менеджер.

 
 
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Роль резидентов ПВТ в экономике Беларуси и проблемы бизнес-климата обсудили на медиазавтраке «Реформы на 100 миллиардов», организованном Исследовательским...
 
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