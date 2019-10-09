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К нам едет МВФ. Минск интенсифицирует контакты с Фондом
10.10.2019 16:46 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Миссия Международного валютного фонда во главе с Жаном Миньяном будет работать в Минске с 29 октября по 5 ноября, сообщили TUT.BY в представительстве Фонда.
Целью визита персонала МВФ будет обсуждение с властями и экспертами экономической ситуации в стране. Прошлая миссия, плановая ежегодная в соответствии со статьей IV, работала в Беларуси в ноябре прошлого года. Кстати еще тогда эксперты Фонда
Кроме того, как сообщил
«База для переговоров есть. Мы планируем обсудить итоги реализации правительством мер по стабилизации макроэкономической ситуации и возможности для начала программы с МВФ», — сказал он.
Минск уже разработал и практически согласовал со Всемирным банком
Переговоры с МВФ по программе реформ и кредиту в размере около 3 млрд долларов, были поставлены на паузу в 2017 году.
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Миссия Международного валютного фонда во главе с Жаном Миньяном будет работать в Минске с 29 октября по 5 ноября, сообщили TUT.BY в представительстве Фонда.
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