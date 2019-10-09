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К нам едет МВФ. Минск интенсифицирует контакты с Фондом

10.10.2019 16:46 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Миссия Международного валютного фонда во главе с Жаном Миньяном будет работать в Минске с 29 октября по 5 ноября, сообщили TUT.BY в представительстве Фонда.


Фото: Reuters

Целью визита персонала МВФ будет обсуждение с властями и экспертами экономической ситуации в стране. Прошлая миссия, плановая ежегодная в соответствии со статьей IV, работала в Беларуси в ноябре прошлого года. Кстати еще тогда эксперты Фонда советовали Беларуси подумать про «план Б» на случай срыва переговоров с Москвой по компенсации последствий налогового маневра. 

Кроме того, как сообщил БелаПАН, на следующей неделе Беларусь планирует обсудить с Международным валютным фондом возможность реализации новой программы для поддержки структурных реформ во время ежегодного заседания Совета управляющих МВФ и Всемирного банка. Об этом сообщил журналистам министр финансов Максим Ермолович.

«База для переговоров есть. Мы планируем обсудить итоги реализации правительством мер по стабилизации макроэкономической ситуации и возможности для начала программы с МВФ», — сказал он.

Минск уже разработал и практически согласовал со Всемирным банком дорожную карту реформ. «Мы считаем, что это может стать базой для того, чтобы в целом саму дорожную карту поддержать некими ресурсами или в рамках программы, или вне рамок программы, но с точки зрения ее наполнения — этот документ, в принципе, очень реальный к исполнению», — сказал Ермолович.

Переговоры с МВФ по программе реформ и кредиту в размере около 3 млрд долларов, были поставлены на паузу в 2017 году.

 
Теги: Минск
 
 
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Миссия Международного валютного фонда во главе с Жаном Миньяном будет работать в Минске с 29 октября по 5 ноября, сообщили TUT.BY в представительстве Фонда.
 
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