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Сервис 2.0 для отопительного оборудования

10.10.2019 13:15 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
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Источник материала: Строительство и недвижимость

Компания Viessmann выводит интерактивное управление отопительным оборудованием на новый уровень с помощью шлюза Vitoconnect. Не только управление оборудованием, но и ввод его в эксплуатацию теперь возможны с помощью смартфона. Сервисные приложения, предназначенные для специалистов и владельцев отопительного оборудования, подключаются к сети Интернет, подсказывают правильные действия и дают обратную связь о состоянии оборудования. Модуль Vitoconnect обеспечивает связь котла с сервисным центром и владельцем. Для связи с котлом используется интерфейс OpenTerm или OptoLink Его установка в качестве дополнительного оборудования возможна на котлах, начиная с 2017 года выпуска для котлов с интерфейсом OpenTerm и 2004 года для котлов, поддерживающих OptoLink.

Подключение к контроллеру теплогенератора осуществляется с помощью одного кабеля, эту операцию может выполнить сам пользователь. Новое поколение котлов Vitodens 200, продажи которых в России стартуют осенью 2019 года, оснащено модулем передачи данных в заводской комплектации. Владельцам этих агрегатов достаточно будет просто обеспечить соединение оборудования с домашней сетью Wi-Fi через роутер.

Для взаимодействия с установкой пользователь применяет приложение ViCare App, доступное для устройств под управлением Android и iOS, которое позволяет с помощью смартфона управлять всеми имеющимися контурами отопления, до трех, а также в любой момент проверить, правильно ли работает система отопления. Простая цветовая кодировка, от зелёного к желтому или красному, показывает, есть ли неисправность и требуется ли техническое обслуживание.

Если владелец разрешит доступ к оборудованию специализированной компании через цифровой сервис Vitoguide, то специалисты смогут вести круглосуточный контроль системных данных. В этом случае неисправности обнаруживаются в режиме реального времени. Благодаря этому сервисный специалист может оценить состояние отопительного оборудования до выезда на объект, заранее подобрать запчасти, а значит, более оперативно решить проблему непосредственно на месте.

ViCare также позволяет владельцу контролировать свою систему отопления. А именно, устанавливать температурные режимы котла и каждого контура отопления, вводить индивидуальные временные программы для отопления и ГВС, получать push-уведомления в случае неисправностей или ошибок, добавлять адрес электронной почты сервисного специалиста в приложение, чтобы он автоматически получал информацию обо всех неисправностях, и звонить в техподдержку непосредственно из приложения по сохранённому номеру сервисной фирмы.

Кроме того, использовать опции быстрого выбора, например "экономичный режим" или "комфортный режим", которые позволяют задавать нужные программы в несколько кликов. Специальная функция "Мастер ввода в эксплуатацию" поможет пользователю оптимально настроить установку для обеспечения максимального комфорта и экономичности.

Во вновь выводимых продуктах будет реализован интерфейс WLAN, позволяющий обеспечить не только подключение котла к сети Интернет, но и прямое подсоединение смартфона специалиста к теплогенератору, для чего будет использоваться приложение ViStart App.

Главное преимущество ViStart App, это расширенные возможности для мастера по установке оборудования. Если раньше запуск и первичная диагностика работы котла проводились только с помощью дисплея теплогенератора, то теперь можно выбирать, дисплей или ViStart App.

Приложение напрямую взаимодействует с системой управления настройками котла через встроенный интерфейс WLAN. Оно инструктирует специалиста, даёт простые, интуитивно понятные пошаговые инструкции, с помощью которых можно безошибочно ввести оборудование в эксплуатацию с телефона или планшета.

Интеллектуальные системы управления отопительным оборудованием развиваются стремительно. Например, в ближайшем будущем станет возможно подключение к беспроводным радиаторным термостатам и датчикам температур с помощью протокола ZigBee. Говоря другими словами, умные решения на основе Vitoconnect смогут обеспечить своим владельцам покомнатное управление температурой отопления, говорит Игорь Кениг, руководитель Академии Viessmann в России.

www.viessmann.com
 
 
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Компания Viessmann выводит интерактивное управление отопительным оборудованием на новый уровень с помощью шлюза Vitoconnect. Не только управление оборудованием, но и ввод...
 
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