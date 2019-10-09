Источник материала: Строительство и недвижимость

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ведущие производители представили специалистам свои материалы и BIM-разработки в рамках Дня Проектировщика в Москве По оценкам специалистов, применение BIM-технологий поможет на 20-50 процентов сократить время проектирования и сроки строительства, на 40 процентов уменьшить...

По оценкам специалистов, применение BIM-технологий поможет на 20-50 процентов сократить время проектирования и сроки строительства, на 40 процентов уменьшить количество ошибок в проекте. В России условия для полномасштабного внедрения BIM должны быть разработаны на государственном уровне к 2023 году. Но уже сегодня лидеры строительной индустрии предлагают использовать цифровые инструменты, которые в комплексе с современными материалами помогают достичь указанных целей. Такие решения были представлены специалистам в рамках Дня Проектировщика в Москве 27 сентября. Цифровое моделирование с течением времени будет становиться все более востребованным среди проектировщиков, говорит Анна Муравьева, менеджер по работе с проектными институтами Master Builders Solutions, BASF. BIM-технологии сокращают сроки создания проекта за счет использования готовых узлов, сводят к минимуму количество коллизий за счет одновременной работы над объектом архитекторов, инженеров, электриков.Облегчают и диалог с заказчиком, который наглядно видит зависимость жизненного цикла объекта от применяемых материалов. Именно поэтому, выбирая тему для первого в своей практике выступления на этом мероприятии, мы решили построить, от котлована до отделки, виртуальное здание.По словам эксперта, это помогло доказать участникам, что еще на этапе проектирования создаются предпосылки для оптимизации сроков проведения строительно-монтажных работ, снижения эксплуатационных издержек на обслуживание готового объекта, продлевается его жизненный цикл. В пример Анна Муравьева привела объекты, где за счет использования современных материалов Master Builders Solutions сокращаются сроки работ, увеличивается межремонтный период эксплуатации сооружений, что позволяет в целом оптимизировать затраты.Выступающие на мероприятии спикеры, кроме BIM-технологий, делали акцент на нескольких не менее важных темах. Таких, как повышение качества строительства и одновременное сокращение времени и затрат на строительно-монтажные и отделочные работы. В пример приводились конкретные объекты.В подземном двухуровневом паркинге ЖК "Макаровский квартал" в Екатеринбурге время и трудозатраты на гидроизоляционные работы были сокращены на 30 процентов за счет применения мембраны MasterSeal 754. Материал монтируется без сварки, что позволяет исключить устройство защитной стяжки. Срок службы гидроизоляционной мембраны, согласно заключению АО "ЦНИИПромзданий", составляет более 100 лет.В качестве примера сокращения этапа отделочных работ Анна Муравьева привела такой знаковый объект, как Олимпийский центр синхронного плавания Анастасии Давыдовой. Два полноценных бассейна размером 25 на 30 метров и глубиной три метра и весь комплекс плавательных и переходных дорожек были облицованы всего за два месяца, с учетом гидроиспытаний; вместо обычных шести, при помощи инновационной системы укладки плитки. Система состоит из совместимых компонентов линейки PCI и MasterTile и по сравнению с традиционными материалами сокращает сроки укладки плитки в два-три раза.В процессе эксплуатации объектов капитального строительства крайне важно вовремя принять решение о ремонте. В данном случае на помощь также придет цифровое моделирование. BIM-модель здания пополняется информацией на каждом этапе его жизненного цикла. Таким образом, создать проект капремонта или реконструкции объекта и подобрать оптимальные материалы, имея сведения обо всех использованных ранее технологиях, можно в три-пять раз быстрее, чем при плоском проектировании.Чтобы специалистам было легче ориентироваться, ведущие производители создают собственные центры виртуальных ресурсов для проектирования и строительства, где можно получить доступ к информационному моделированию зданий и цифровым инструментам, помогающим в выборе материалов. Например, база BIM BASF на сегодняшний день содержит уже более 200 объектов BIM от брендов Master Builders Solutions, Watson Bowman Acme, Senergy и Neopor, которые охватывают 13 сегментов строительной отрасли.Цифровизация, разработка и внедрение комплексных технологий и материалов для создания и эксплуатации объекта, это те первоочередные задачи, которые ставит перед строительной отраслью современный мир. Одной из важнейших составляющих для успеха этого процесса является прямой диалог между проектировщиками и производителями.www.basf.com