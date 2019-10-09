Как оформить комнату подростка и не допустить детских ошибок

Переходный возраст и без того сложный период и для ребенка, и для родителей. А потому приложите все усилия, чтобы ремонт в детской укрепил ваши отношения с сыном или дочкой, а не стал еще одним источником конфликтов. Постеры странных групп, коллекция фигурок из компьютерных игр или мрачная цветовая гамма — со всем этим можно смириться. Главное — чтобы комната не противоречила 2 ключевым принципам.

№ 1. Правильная мебель

С журнального столика или стеллажа спрос невелик, а вот спальное и рабочее места требуют особого внимания. Ведь во сне и за компьютером многие подростки проводят большую часть своей жизни. Вам понадобятся:

Кровать с ортопедическим матрасом. А если комната совсем уж компактная — диван, который днем из спального превратится в место бодрствования. Убедитесь, что наполнитель не слишком мягкий. От поролона, синтепона и даже пружинных блоков лучше отказаться в пользу упругого ячеистого эластомера.

Эргономичное кресло. Созданное ортопедами, располагающее десятками настроек и способное выдержать небрежное отношение. Именно такие детские компьютерные кресла ( https://kuliksystem.by/shoping/detskie-kompyyuternye-kresla/ ) и делают в KULIK SYSTEM. Гарантией здоровья вашего чада станет 5-зональная система поддержки. А того, что ему точно понравится такое кресло, — онлайн-конструктор с возможностью выбрать расцветку, материал обивки и вышивку.

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№ 2. Зонирование

Разделение пространства на функциональные области актуально не только для малышей, но и для подростков. Порядок в голове начинается с порядка в комнате, а его проще соблюдать, когда все на своих местах. Создайте по меньшей мере 3 отделенные друг от друга зоны:

Спальную. В приоритете спокойные тона и минимум украшательств. Удачным решением станет расположить ее у окна.

Рабочую. Компьютер предлагает десятки вариантов отвлечься, но переусердствовать с декором все равно не стоит. Стола и кресла KULIK SYSTEM FLY вполне достаточно.

вполне достаточно. Для отдыха. Здесь подросток будет принимать гостей и мечтать, что станет рок-звездой. Позвольте ему самому оформить этот уголок.

Мебель для каждой из перечисленных зон можете купить на сайте компании или в фирменных магазинах Минска, Гомеля, Бобруйска и Большого Стиклево.