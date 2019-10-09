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Bosch предлагает компоненты для систем ременного привода

10.10.2019 17:57 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Система ременного привода агрегатов современных высокотехнологичных двигателей - высоконагруженный узел, интенсивно работающий в сложных условиях моторного отсека.

Компонентам приходится выдерживать огромный разброс температур: от -40 °C при запуске, до +90 °C и более при разогретом двигателе. В таких условиях, которые порой еще более осложняются парами и подтеками технических жидкостей, главное требование к компонентам системы привода вспомогательных агрегатов - высокая надежность. В ответ на это требование компания Bosch разработала и производит широкий ассортимент клиновых, поликлиновых ремней и ремней ГРМ, полностью соответствующих требованиям эксплуатации двигателей современных автомобилей.

Помимо ремней в системе привода в аналогичных сложных условиях работают вспомогательные компоненты – ролики, натяжители, обгонные муфты и демпферы крутильных колебаний – надежность которых должна соответствовать прочности ремней. Компания Bosch выпускает широкий ассортимент высококачественных деталей, выдерживающих возникающие при эксплуатации современных двигателей нагрузки. Для систем привода ГРМ предлагаются монтажные комплекты, содержащие все необходимые компоненты для замены.

В 2019 году компания значительно расширила ассортимент натяжителей, роликов, обгонных муфт и демпферов крутильных колебаний для систем привода вспомогательных агрегатов. Все компоненты Bosch соответствуют требованиям производителей и не уступают в качестве оригинальной продукции, устанавливаемой на конвейере.

Являясь одним из крупнейших в мире разработчиков автомобильных компонентов, компания сочетает проверенные технологии с самыми инновационными материалами. Преимущество в использовании компонентов Bosch заключается в увеличении надежности работы системы привода за счет установки новых компонентов высочайшего качества.

Широкий ассортимент ремней, роликов, натяжителей, обгонных муфт и демпферов крутильных колебаний позволяет подобрать подходящий вариант для большинства моделей автомобилей. Так, в новую линейку вошли компоненты ременного привода для различных моделей Mercedes-Benz, Volkswagen, Audi, Ford, Renault, а также автомобилей других популярных брендов с бензиновыми и дизельными двигателями.

 
 
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Система ременного привода агрегатов современных высокотехнологичных двигателей - высоконагруженный узел, интенсивно работающий в сложных условиях моторного...
 
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