Бизнесмен Удовицкий: связанная с «Беларуськалием» сделка увеличит транзит через Клайпеду

Источник материала: Tut.by

Литовский бизнесмен Игорь Удовицкий заявил, что привлекшая внимание политиков сделка, касающаяся инвестиций в клайпедский терминал, принадлежащий ему и «Беларуськалий», необходима, чтобы принимать более крупные объемы белорусских калийных удобрений для экспорта. Об этом сообщает DELFI со ссылкой на агентство BNS.

В 2013 году «Беларуськалий» купил у Удовицкого 30% терминала Biriu kroviniu terminalas (БКТ). 100% акций расположенного рядом Nemuno terminalas бизнесмен контролирует вместе с женой Ольгой. Недавно БКТ изъявил желание приобрести акции Nemuno terminalas. Однако данная сделка не у всех в Литве нашла поддержку. Некоторые политики усмотрели в ней угрозу национальной безопасности.

На минувшей неделе эту сделку рассматривало правительство Литвы, однако его решение осталось конфиденциальным. Некоторые источники BNS сообщили, что Кабмин решил не блокировать сделку, но поручил правительственной комиссии установить дополнительные предохранители, с учетом рисков, названных Департаментом госбезопасности.

На просьбу прокомментировать решение правительства, Игорь Удовицкий ответил, что ждет завершения процедуры. Он отметил, что после реализации сделки территория Nemuno terminalas будет объединена с территорией БKT с целью создания единого комплекса с новыми складами, которые необходимы для принятия растущего объема удобрений «Беларуськалия».

Бизнесмен сообщил, что если то не будет сделано, то транзит направится через другие порты. «Потенциал БKT вырастет с нынешних 12 млн тонн в год до 16 млн тонн в год. Это именно тот объем, который предусмотрено экспортировать из Беларуси в 2024—2025 годах. Если мы этого не сделаем, то дополнительные объемы калийных удобрений будут направлены в другие порты», — подчеркнул Удовицкий.

По его словам, с целью обеспечения гарантированного транзита акватория у причалов должна быть углублена до 15,5 метра осадки. Это позволит БKT грузить суда, вместимостью до 100 тыс. тонн.

Игорь Удовицкий подчеркнул, что «Беларуськалий» никогда не поднимал вопрос о повышении доли его акций в БKT.