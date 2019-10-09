ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бизнесмен Удовицкий: связанная с «Беларуськалием» сделка увеличит транзит через Клайпеду

10.10.2019 19:16 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Литовский бизнесмен Игорь Удовицкий заявил, что привлекшая внимание политиков сделка, касающаяся инвестиций в клайпедский терминал, принадлежащий ему и «Беларуськалий», необходима, чтобы принимать более крупные объемы белорусских калийных удобрений для экспорта. Об этом сообщает DELFI со ссылкой на агентство BNS.

В 2013 году «Беларуськалий» купил у Удовицкого 30% терминала Biriu kroviniu terminalas (БКТ). 100% акций расположенного рядом Nemuno terminalas бизнесмен контролирует вместе с женой Ольгой. Недавно БКТ изъявил желание приобрести акции Nemuno terminalas. Однако данная сделка не у всех в Литве нашла поддержку. Некоторые политики усмотрели в ней угрозу национальной безопасности.

На минувшей неделе эту сделку рассматривало правительство Литвы, однако его решение осталось конфиденциальным. Некоторые источники BNS сообщили, что Кабмин решил не блокировать сделку, но поручил правительственной комиссии установить дополнительные предохранители, с учетом рисков, названных Департаментом госбезопасности.

На просьбу прокомментировать решение правительства, Игорь Удовицкий ответил, что ждет завершения процедуры. Он отметил, что после реализации сделки территория Nemuno terminalas будет объединена с территорией БKT с целью создания единого комплекса с новыми складами, которые необходимы для принятия растущего объема удобрений «Беларуськалия».

Бизнесмен сообщил, что если то не будет сделано, то транзит направится через другие порты. «Потенциал БKT вырастет с нынешних 12 млн тонн в год до 16 млн тонн в год. Это именно тот объем, который предусмотрено экспортировать из Беларуси в 2024—2025 годах. Если мы этого не сделаем, то дополнительные объемы калийных удобрений будут направлены в другие порты», — подчеркнул Удовицкий.

По его словам, с целью обеспечения гарантированного транзита акватория у причалов должна быть углублена до 15,5 метра осадки. Это позволит БKT грузить суда, вместимостью до 100 тыс. тонн.

Игорь Удовицкий подчеркнул, что «Беларуськалий» никогда не поднимал вопрос о повышении доли его акций в БKT.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Игорь Удовицкий подчеркнул, что «Беларуськалий» никогда не поднимал вопрос о повышении доли его акций в БKT.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Bosch предлагает компоненты для систем ременного привода
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика