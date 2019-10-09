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Лукашенко написал Зеленскому благодарственное письмо и пригласил его в гости

10.10.2019 19:50 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил благодарственное письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому и пригласил его в гости.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Лукашенко поблагодарил Зеленского за теплый прием белорусской делегации в Житомире, отметив, что проведенные переговоры на высшем уровне продемонстрировали солидарность стран в вопросах международной повестки дня и двустороннего сотрудничества, сообщает пресс-служба главы государства.

«Итоги II Форума регионов Беларуси и Украины ярко подтверждают необходимость дальнейшего развития прямого межрегионального диалога. Убежден, что договоренности, достигнутые в Житомире, будут обязательно реализованы. Рассчитываю на продолжение активных и содержательных контактов», — заявил президент.

Лукашенко пригласил Зеленского приехать в Беларусь с официальным визитом в удобное для него время.

4 октября Лукашенко и Зеленский в Житомире провели первую встречу. Лидеры стран обсудили развитие сотрудничества между государствами. Лукашенко предложил создавать совместные предприятия и сотрудничать в ракетостроении. Во время встречи президенты много шутили.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко направил благодарственное письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому и пригласил его в гости.
 
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