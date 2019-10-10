«Аренда квартиры в среднем - $800 в месяц». Минчане перебрались жить в Бангкок и рассказывают все плюсы и минусы переезда

«Для арендатора поиск абсолютно бесплатен»

Виктор – айтишник. Год назад он решил сменить работу. На тот момент большая часть друзей Виктора и Елены уже разъехалась по миру, и поэтому ребята начали сами задумываться о возможности поработать за рубежом, получить новый опыт, посмотреть на жизнь других стран изнутри.

- Таким образом год назад Витя начал рассылать резюме в разные IT-компании, преимущественно европейские. Было много тестовых заданий, собеседований. Через несколько месяцев на него вышел HR-менеджер из международной компании, у которых штаб находится в Бангкоке, и предложил пройти собеседование на вакансию Senior Android Developer. В течение примерно двух месяцев он прошел около 5 собеседований по Skype и выполнил несколько тестовых заданий. А потом его пригласили на живое собеседование в Бангкок. Через пару дней после возвращения пришло предложение работы. Долго раздумывать над ним не пришлось, мы восприняли это как интересную возможность и в плане карьеры, и в плане путешествий по Азии. Из Беларуси мы уехали в начале 2019 года. Витя уехал в январе, а я - в феврале (задержалась, чтобы дождаться разрешения тайского ветконтроля на ввоз котика), - рассказывает Елена.

Когда Витя приехал в Таиланд в январе, компания-работодатель оплатила ему месяц проживания в отеле. За это время парню нужно было найти и снять квартиру. Процесс аналогичный, как и в Беларуси. За исключением того, что за услуги агентства платит не арендатор, а арендодатель.