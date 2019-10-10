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«Аренда квартиры в среднем - $800 в месяц». Минчане перебрались жить в Бангкок и рассказывают все плюсы и минусы переезда
11.10.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Минчане Елена и Виктор живут в Бангкоке уже больше полугода. Перебралась семья в Таиланд по работе. Ребята рассказывают, сложно ли найти в столице жилье (особенно если переезжаете с котом), а также почему они не собираются рассматривать Таиланд для ПМЖ и покупать
«Для арендатора поиск абсолютно бесплатен»
Виктор – айтишник. Год назад он решил сменить работу. На тот момент большая часть друзей Виктора и Елены уже разъехалась по миру, и поэтому ребята начали сами задумываться о возможности поработать за рубежом, получить новый опыт, посмотреть на жизнь других стран изнутри.
- Таким образом год назад Витя начал рассылать резюме в разные IT-компании, преимущественно европейские. Было много тестовых заданий, собеседований. Через несколько месяцев на него вышел HR-менеджер из международной компании, у которых штаб находится в Бангкоке, и предложил пройти собеседование на вакансию Senior Android Developer. В течение примерно двух месяцев он прошел около 5 собеседований по Skype и выполнил несколько тестовых заданий. А потом его пригласили на живое собеседование в Бангкок. Через пару дней после возвращения пришло предложение работы. Долго раздумывать над ним не пришлось, мы восприняли это как интересную возможность и в плане карьеры, и в плане путешествий по Азии. Из Беларуси мы уехали в начале 2019 года. Витя уехал в январе, а я - в феврале (задержалась, чтобы дождаться разрешения тайского ветконтроля на ввоз котика), - рассказывает Елена.
Когда Витя приехал в Таиланд в январе, компания-работодатель оплатила ему месяц проживания в отеле. За это время парню нужно было найти и снять квартиру. Процесс аналогичный, как и в Беларуси. За исключением того, что за услуги агентства платит не арендатор, а арендодатель.
- В Бангкоке мы снимаем квартиру (32 кв.м) в кондоминиуме, в деловой части города. Поиск квартиры обычно происходит через риэлтерские агентства, объявлений собственников мы здесь не видели (по крайней мере, на английском языке точно). Риэлтеров легко можно найти в интернете. Для арендатора поиск бесплатен, работу агента оплачивает арендодатель. Нам нужно было pet friendly жилье стоимостью до 800 долларов, в пешей доступности от станции BTS (надземного скоростного метро). За пару недель такая квартира как раз нашлась. Так что процесс поиска жилья оказался на удивление простым и удобным, – рассказывает Елена.
Также Елена отмечает, что искать жилье без кота было бы намного проще и дешевле, поскольку квартира, аналогичная по ремонту и расположению, обошлась бы дешевле минимум в полтора раза.
- Во время поисков я общался с 4 агентами. Причем самое интересное, что риэлтеры работают как и в Беларуси - в 3 случаях из 4 интересующая меня квартира уже была занята. По всей видимости, информация на сайтах обновляется не очень часто. Хотя, возможно, мне просто «повезло». После подачи заявки с тобой связывается агент и пытается найти подходящие варианты, основываясь на бюджете и пожеланиях. Обычно пытаются подготовить список из нескольких квартир в разных домах и районах. После обсуждения назначается встреча для личного осмотра. В целом весь процесс от подачи заявки до осмотра занимал у меня не более 3 дней. Время отклика агента на поданную заявку – не более 3 часов. За время поиска я осмотрел около 10-11 квартир, - делится впечатлениями Виктор.
«Цены за аренду начинаются с $200, но и $20 000 в месяц здесь не редкость»
Минчане признаются, что понятия «средняя стоимость квадратного метра» и «аренды в месяц» в Бангкоке очень размыты. Рядом с новенькими небоскребами здесь мирно стоят обшарпанные лачуги. Цены за аренду в кондоминиумах в основном начинаются от 200 долларов за очень простые квартиры. Но шикарные апартаменты с арендой 4000 долларов здесь не редкость и вполне пользуются спросом.
- Средняя арендная плата составляет примерно 800 долларов, согласно статистике на одном из сайтов. За эти деньги (без животных) можно найти прямо-таки прекрасные варианты. Обычно в кондоминиумах есть свой спортзал с несколькими тренажерами и набором гантелей, а также бассейн. В нашем есть также выход на крышу, где оборудованы несколько небольших зон отдыха и гриль. Честно признаться, у нас в Бангкоке пока не особо много знакомых, к которым мы ходили в гости, так что сравнивать особо не с чем. Но, к примеру, видели жилой комплекс из двух 35-этажных домов на конечной станции BTS, где жильцы имеют доступ к общим зонам обоих зданий (как правило, ключи здесь электронные, и по такому ключу можно попасть только на свой этаж и этажи с общими зонами). В каждом здании есть свой бассейн, небольшой тренажерный зал, зал для фитнеса, лаунж-зона и читальный зал, где можно спокойно поработать, если наскучило сидеть в квартире. Также на территории есть отдельный спортивный зал, где можно поиграть в баскетбол или волейбол. Поскольку этот комплекс позиционируется как pet friendly, при нем есть неплохая зона для выгула собак и котов. В целом, как и везде, здесь ценообразование зависит во многом от близости к центру, к метро, к торговым центрам и прочим удобствам, - рассказывает Елена.
- Соглашусь, стоимость сильно зависит от расположения. На момент приезда одним из основным критериев было расположение. Я искал квартиру ближе к центру города, чтобы было проще добираться до офиса. Живем мы сейчас на расстоянии одной станции BTS. Однако в данном расположении есть свои недостатки, в частности, состояние улиц, количество зеленых зон и плотность застройки. Тротуары достаточно узкие и не в самом хорошем состоянии, плотность зданий очень высокая и застраивать пытаются даже самые небольшие клочки земли. Что касается парков, на такой большой город их очень мало. Кондоминиумы часто пытаются сделать свои небольшие сады, однако хорошо обустроенные места для отдыха можно встретить, скорее, в новых зданиях, где для этих целей выделяют крыши или часть этажа. Стоимость всех осмотренных мною квартир была в рамках $700-900 в месяц. Причем, как уже было указано, pet friendly опция значительно увеличивает стоимость, в полтора-два раза. И небольшой комментарий о максимальной стоимости: мне попадались на глаза квартиры за $20.000 в месяц. Так что верхнего потолка, чувствую, здесь нет, – добавляет Виктор
По поводу коммунальных услуг – они в стоимость аренды не входят. Приходится платить самостоятельно. Вода недорогая – до $8 в месяц на семью из двух человек. А вот электричество куда дороже – $85 в месяц. Сказывается постоянно работающий кондиционер.
«Возле любого суперсовременного здания очень легко найдется старый и облупленный домишко»
Все приезжие, по словам минчан, также стараются снять квартиры в самом Бангкоке. Общежитий и чего-то подобного не встречали, только если для студентов. Да и для самих тайцев, даже тех, кто родился в Бангкоке, аренда квартиры – нормальное явление. Здесь нет такой гонки за покупкой недвижимости, как у нас. А цены на метры колеблются также, как и стоимость аренды. Метры себе покупают в основном состоятельные люди с целю бизнеса для последующей сдачи в аренду. Средний класс и молодежь предпочитают жилье арендовать.
- Можно увидеть разницу между активно застраивающимися современными зданиями районами и более старыми, где небоскребов особо нет. Но возле любого суперсовременного здания очень легко найдется старый и облупленный домишко. Можно пройти десять метров от новейшего бизнес-центра и увидеть лачуги, где стены – это только название. На дорогах в одних и тех же пробках стоят Lamborghini и простенькие Nissan, Aston Martin и обычные Volkswagen, общественные автобусы и тук-туки, - рассказывает Елена. - Но в Минске я не видела домов с бассейнами и тренажерными залами. И даже боюсь представить, сколько могла бы стоить квартира в таком доме. А здесь это – как само собой разумеющееся.
Кстати, питаться в Бангкоке дешевле, покупая готовые блюда в магазинах (типа наших кулинарий), чем готовить себе самому. Магазины разбросаны по городу практически через каждые 100 метров, а также огромное количество точек "стритфуда" - это отдельная культура в этом городе. Хватает и огромных гипермаркетов.
- Размеры торговых центров Бангкока у меня до сих пор не укладываются в голове. Любой наш ТРЦ нервно курит в сторонке. Здесь есть магазины всех мировых брендов. Вот любой, который придет на ум, здесь есть. Фирменный, блестящий и с улыбчивым персоналом. Салон Porscheна 6-м этаже торгового центра? Почему бы и нет! – делится Елена. – Но я не могу сказать, что у меня есть в этом городе любимые места. Пока мое любимое место, после нашей квартиры, это ближайший "Старбакс" – есть вкусный кофе, удобные столики, вай-фай и кондиционер. Но если не полениться и пройти полтора километра от дома, можно прекрасно прогуляться по парку Лумпини, где из водоемов вылазят на солнышко погреться комодские вараны, а местные котики не стесняются развалиться кверху пузиками на всю скамейку. По вечерам там можно увидеть, как толпа спортивно одетых тайцев лет за сорок активно повторяют движения бойких фитнес-аниматоров под задорную музыку. Здоровая нация, спорт – это жизнь, и все такое. В любое время дня там можно встретить и молодых людей, вышедших на пробежку.
- Мой список чуть более длинный. Самым любимым местом я бы назвал Rot Fai Park. Самый большой парк в Бангкоке. Расположен на предпоследней станции BTS (Mo Chit). Он очень красивый с множеством небольших озер. Большое количество беседок, лавок, детских и спортивных площадок, кафе и лотков с уличной едой. Плюс множество птиц и белок. Особенно белок. Очень наглых белок. Но главное, что после жаркого и громкого города центр парка кажется тихим и освежающим местом, - добавляет Виктор. - Также в список можно добавить множество кафе и ресторанов любой возможной кухни. Попробовать в этом городе можно все, что угодно.
Но ребята признаются, что даже не рассматривают Бангкок как место постоянного жительства. Максимум до конца контракта.
- Эта страна не для нас. Слишком много в себе надо сломать, чтобы жить здесь. Разница в менталитетах будто создает невидимый барьер. Ритм этого города настолько быстрый, что, кажется, мы за ним не успеваем, из-за чего создается ощущение постоянного напряжения. Хочется больше спокойствия, видимо, стареем. Однако жизнь в Бангкоке - это удивительный опыт, от которого мы не отказались бы, даже зная обо всех сложностях, - признается Елена. – И еще один момент – все, что мы говорили, относится именно к Бангкоку. Остальной Таиланд от него отличается. Это все равно, как Москва и Россия.
Фото: предоставлены героями статьи.
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«Аренда квартиры в среднем - $800 в месяц». Минчане перебрались жить в Бангкок и рассказывают все плюсы и минусы переезда
Минчане Елена и Виктор живут в Бангкоке уже больше полугода. Перебралась семья в Таиланд по работе. Ребята рассказывают, сложно ли найти в столице жилье (особенно...
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