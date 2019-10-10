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Лукашенко призвал поддержать действующую власть в Украине

11.10.2019 11:58 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал лидеров стран СНГ поддержать действующую власть в Украине. Об этом она заявил на саммите стран Содружества в Ашхабаде, сообщает пресс-служба главы государства.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Недавно украинская тема звучала. Хочу высказать свою позицию, поскольку как президент России, так и я очень погружены в эту проблему. Потому что это у нас происходит. Говоря о новой власти в Украине, хотел бы и вас призвать поддержать эту власть. Вы видите тенденцию уже свернуть эту власть, скрутить, свергнуть, но мы должны понимать, кто после этого придет к власти в Украине, — сказал Лукашенко.

Он призвал совместно разрешать замороженные конфликты на постсоветском пространстве.

— Вместе были, вместе воевали, а посмотрите, что творится на постсоветском пространстве. Сколько таких конфликтов… Почему мы не решаем эти вопросы? Если мы на что-то способны, надо решать эти проблемы, эти замороженные конфликты. Решать честно, справедливо, — отметил президент. — Не надо создавать ситуацию, когда на помощь нужно звать людей из-за океана: помогите нам решить эти проблемы! Давайте их решать сами и не создавать новые!

Напомним, 4 октября в Житомире на Форуме регионов Беларуси и Украины прошла первая встреча Зеленского и Лукашенко. Лукашенко предложил создавать совместные предприятия и сотрудничать в ракетостроении. Во время встречи президенты много шутили. Стороны обсудили многие вопросы, а после встречи Лукашенко заявил, что Зеленскому не нужны советы, он и сам прекрасно знает, что делает.

Вчера, 10 октября, Александр Лукашенко направил Владимиру Зеленскому письмо, в котором поблагодарил президента Украины за теплый прием белорусской делегации в Житомире и пригласил его в Беларусь.

 
 
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- Вы видите тенденцию уже свернуть эту власть, скрутить, свергнуть, но мы должны понимать, кто после этого придет к власти в Украине, - сказал Лукашенко.
 
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