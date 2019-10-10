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Беларусь рассчитывает избавиться от статуса нерыночной экономики

11.10.2019 11:58 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Правительство намерено воспользоваться услугами американских юристов из Crowell & Moring для того, чтобы избавить Беларусь от мешающего экспортерам статуса страны с нерыночной экономикой.

Согласно тексту постановления Совмина № 690 от 9 октября, опубликованному Национальным правовым порталом, Минэкономики разрешено привлечь эту юркомпанию без проведения конкурса.

Беларусь рассчитывает, что Министерство торговли США переведет Беларусь из статуса страны с нерыночной экономикой в статус страны с рыночной экономикой. Проблема в том, что издержки производителей стран с нерыночной экономикой считаются низкими, им приписывают серьезные конкурентные преимущества. Это важно при проведении антидемпинговых расследований и применении защитных мер в отношении белорусских производителей.

 
 
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Правительство намерено воспользоваться услугами американских юристов из Crowell & Moring для того, чтобы избавить Беларусь от мешающего экспортерам статуса страны с...
 
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