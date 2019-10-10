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Госпромнадзор выдал заключение, что китайский завод в Свелогорске безопасен и надежен
11.10.2019 12:42 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Госпромнадзор обследовал завод беленой целлюлозы в Светлогорске и выдал заключение о соответствии объекта утвержденной проектной документации, требованиям безопасности и эксплуатационной надежности.
— Должностными лицами Гомельского областного управления Госпромнадзора на предприятии обследованы 38 сосудов, работающих под избыточным давлением, 2 котла, (в т.ч. единственный в республике содорегенерационный котел), 5 трубопроводов пара давлением до 9,2 МПа, 3 лифта, 4 грузоподъемных крана и объекты системы газоснабжения и газопотребления. Установлено, что все нарушения и недостатки, выявленные на этапах проведения контрольных мероприятий, устранены, —
Руководству выдано заключение о соответствии объекта утвержденной проектной документации, требованиям безопасности и эксплуатационной надежности.
Завод по производству сульфатной беленой целлюлозы по белорусско-китайскому инвестиционному договору построили на базе целлюлозно-картонного комбината. Генподрядчиком выступала китайская корпорация САМСЕ. По проекту предприятие ежегодно должно перерабатывать около 2,5 млн кубометров древесины и выпускать 400 тыс. тонн беленой целлюлозы на сумму около 300 млн долларов.
Завод должны были построить еще в 2015 году. Однако сроки не раз отодвигались, генподрядчик не выполнял обязательства. Предприятие каждый раз оказывалось в эпицентре скандалов. То китайцы
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Госпромнадзор обследовал завод беленой целлюлозы в Светлогорске и выдал заключение о соответствии объекта утвержденной проектной документации, требованиям...
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