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В сентябре больше всего подорожали помидоры и огурцы, подешевели — лук и капуста

11.10.2019 — Новости Экономики | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В сентябре больше всего подорожали помидоры и огурцы, подешевели — лук и капуста

В сентябре больше всего подорожали помидоры и огурцы, подешевели — репчатый лук и белокочанная капуста, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Национального статистического комитета.

Среди продуктов питания больше всего подешевели репчатый лук (на 29,14%), белокочанная капуста (на 28,49%), морковь (на 22,83%), сладкий перец (на 19,48%), картофель (на 19,22%), свекла (на 17,88%) и виноград (на 15,69%). Подорожали помидоры (на 35,42%), огурцы (на 31,33%), бананы (на 11,02%). Овощи стали дешевле на 1,11%, фрукты — дороже на 3,44%. В целом продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 0,17%.

Табачные изделия стали дороже на 0,07%, алкогольные напитки — дешевле на 0,02%.

Одежда подорожала на 0,94%, обувь — на 6%. При этом мужские сапоги (ботинки) на меху подорожали на 15,46%, женские зимние сапоги на низком каблуке — на 12,92%, женские летние кожаные туфли — на 7,77%, детские зимние и демисезонные полусапожки (сапожки) для девочки — на 6,04%, мужские босоножки (сандалеты) из натуральной или искусственной кожи — на 6,79%, женские шубы (полушубки) из искусственного меха — на 5,47%, девичьи туфли — на 5,21%. Мужские костюмы стали дешевле на 3,3%, детские школьные костюмы — на 3,24%, мужские пиджаки из полушерстяной, синтетической или смесовой ткани — на 1,44%.

Что касается услуг, то в среднем они подорожали на 0,6%. Больше всего подорожали услуги цирков (на 24,19%), почтовые марки (на 12,34%), услуги городской телефонной связи (на 11,1%), высшего образования (на 10,23%). Подешевели услуги дошкольных учреждений (на 8,69%), железнодорожного пассажирского транспорта в международном сообщении (на 8,18%).

Как сообщалось, инфляция в Беларуси в сентябре составила 0,5%.-0-

 
 
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В сентябре больше всего подорожали помидоры и огурцы, подешевели - репчатый лук и белокочанная капуста, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные...
 
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